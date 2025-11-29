LAS BILLETERAS DIGITALES IMPULSAN EL AHORRO Y EL CONSUMO LOCAL

En un contexto económico desafiante, las billeteras digitales se consolidan como aliadas esenciales para organizar el gasto cotidiano y estirar el presupuesto familiar. En la provincia, Onda de Banco Formosa, se destaca como una de las opciones más elegidas, no solo por su facilidad de uso, sino también por los beneficios concretos que brinda mes a mes a miles de vecinos.

Su crecimiento es sostenido: más de 26.500 formoseños ya usan Onda, y solo en el último mes se realizaron más de 25.000 transacciones aprovechando los reintegros vigentes. Este avance se potencia con el convenio firmado entre el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la Provincia y el Banco Formosa, que destinó $2.000 millones a la promoción “En Formosa es mejor pagar con Onda”, una herramienta pensada para impulsar el consumo local y aliviar el bolsillo de las familias.

Un beneficio que se siente: 40% de reintegro

Onda ofrece hoy uno de los reintegros más altos del mercado: 40% sobre las compras realizadas con la app, con un tope mensual de $50.000 por cuenta. Para alcanzar el tope, el gasto mensual debe rondar los $125.000. Incluso quienes consumen menos obtienen una devolución proporcional que ayuda a equilibrar el presupuesto.

Este incentivo convierte cada pago en una oportunidad de ahorro: desde las compras del supermercado hasta la farmacia, la perfumería o cualquier comercio adherido. Para muchas familias, concentrar los gastos mensuales en Onda se volvió una estrategia concreta para recuperar una parte significativa del consumo esencial.

El dinero trabaja solo: saldo remunerado

Además del reintegro, Onda tiene otro atractivo: su saldo es remunerado. Esto significa que el dinero depositado en la billetera genera un rendimiento todos los días, pero sigue estando plenamente disponible para pagar o transferir cuando el usuario lo necesite. Para quienes cobran su salario y lo administran desde Onda, es una forma simple de hacer que el dinero “crezca” mientras está en la cuenta, sin trámites adicionales ni inmovilización de fondos.

Beneficios para comercios

La promoción también alcanza al sector comercial. En el último mes, más de 350 comercios registraron ventas con Onda, motivados por un beneficio directo: un reintegro del 20% sobre sus ventas, con un tope mensual de $100.000.

Además, durante el período de la promoción, la comisión para comercios, que es de 0,8% -una de las tasas más bajas del mercado- está totalmente bonificada. Esto hace que aceptar pagos con Onda sea conveniente y atractivo, especialmente en rubros que trabajan con márgenes ajustados.

Una herramienta que acompaña a las familias y a la economía local

“Onda crece porque responde a las necesidades reales de la gente: simplifica pagos, devuelve parte del gasto y ayuda al comercio local a sostener la actividad. Para nosotros, la tecnología es una forma de estar cerca y acompañar la economía de cada familia formoseña”, expresó el Gerente General del Banco Formosa, Daniel Padin, destacando el rol de la entidad en la modernización de los medios de pago de la provincia.

Cómo descargar y empezar a usar Onda:

Para comenzar a usar Onda, el proceso es sencillo:

-Buscar “Onda Siempre” en Google Play o App Store.

-Descargar la aplicación.

-Registrarse con los datos personales requeridos.

-En los comercios que tengan QR de Onda, seleccionar “Pagar con QR” y escanear el QR para que la operación sume al reintegro del mes.

Una vez instalada, la app permite consultar movimientos, ver el reintegro acumulado, enviar o recibir dinero y aprovechar el saldo remunerado sin trámites adicionales.