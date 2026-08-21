Las Lomitas recibe una gran velada  del pugilismo amateur federado

La localidad de Las Lomitas será escenario de una destacada velada de boxeo amateur que reunirá un total de trece combates. El evento, organizado por el gimnasio La Cobra Box y fiscalizado por la Federación Formoseña de Box, comenzará este viernes a las 19 en la sede del Partido Justicialista, ubicada en la calle Jorge Newbery, entre Rivadavia y Libertad, donde ya se encuentra montado el cuadrilátero.

Jorge Zarza, presidente de la Federación Formoseña de Box, detalló que las trece peleas enfrentarán a los talentos de los gimnasios locales contra sus pares de Pirané. Para garantizar el reglamento, las autoridades y árbitros del festival serán colaboradores oficiales con insignias de la Federación Argentina de Boxeo (FAB).

Con este festival, el ente rector provincial avanza en su calendario para el cierre de la temporada. Además, la cita en el Departamento Patiño será clave para coordinar futuras acciones, ya que se programó una reunión con referentes de Ingeniero Juárez para organizar una próxima velada en el Departamento Matacos.

La cartelera oficial de la noche

El programa, que cuenta con el apoyo del gobierno provincial y del sindicato Sitramf, presenta los siguientes cruces: Miqueas Ocampo (GyM La Cobra- Las Lomitas) vs. Sebastián Almada (Gero Box- Pirané), Cristián Almaraz (La Cobra Box) vs. Agustín López (Salas Box- Pirané), Víctor Álvarez (Danilo Box- Las Lomitas) vs. Lucas Altamirano (Gero Box), Joel Melgarejo (La Cobra Box) vs. Matías Romero (Salas Box),Ezequiel Zacarías (Danilo Box) vs. Franco Davis (Gero Box), y Reina Verón (Cobra Box) vs. Guadalupe Pimientas (Gero Box). Además de estos otros cruces: Julián Galiano (Danilo Box) vs. Ángel Gómez (Gero Box), Lucas Ocampo (La Cobra Box) vs. Juan Gómez (Gero Box), Pedro Carabajal (Danilo Box) vs. Thiago Amarilla (Gero Box), Alfredo Torres (La Cobra Box) vs. Santiago Sánchez (Gero Box), Raúl Rojas (Danilo Box) vs. José Estefani (Gero Box), Carla Quiroga (La Cobra Box) vs. Lorena López (Salas Box) y Carlos Cabañas (Danilo Box) vs. Lorenzo López (Salas Box).

El calendario de la federación continuará con el Campeonato Provincial de Cadetes el 12 de septiembre en el Club San Martín. Luego, del 6 al 8 de octubre, se disputará la etapa provincial de los Juegos Evita Formoseños. El cierre del año llegará en diciembre con una gran velada profesional que contará con la presencia de directivos de la FAB y de la Federación Paraguaya de Boxeo.

FOTO: Toda la emoción del deporte de los puños enguantados tendrá su epicentro este viernes en Las Lomitas-

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