Las Lomitas: Ultiman detalles para habilitar la  temporada de verano en el Parque Acuático

El secretario de Deportes y Recreación Comunitaria de Formosa, Mario Romay, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) sobre la reunión llevada a cabo este jueves 11, junto al equipo del Parque Acuático de Las Lomitas, para delinear aspectos organizativos de cara a la temporada de verano 2026. FOTO: El secretario de Deportes, Mario Romay, posando junto al equipo de trabajo que tendrá a cargo las actividades en el Parque Acuático.

“Se está arreglando el parquizado, las piletas se encuentran pintadas y estamos ultimando detalles para que esté en condiciones de ser habilitado en el verano, así los lomitenses y todos aquellos que quieran venir puedan disfrutarlo a pleno”, esbozó el funcionario.

Además, recordó que se cumplirá un año de aquella fecha en la cual el Gobierno de Formosa, a través del primer mandatario Gildo Insfrán, dispuso la habilitación de este espacio recreativo que es de acceso libre y gratuito.

“Nos reunimos con el equipo de trabajo, con los profesores, con los guardavidas que ya estuvieron el año pasado, con quienes compartimos experiencias vividas en las diferentes actividades y abordamos algunos detalles a mejorar”, indicó y subrayó que, como siempre, se encuentran trabajando “de manera unida y organizada para poder disfrutar de este hermoso parque acuático a partir de los primeros días de enero”.

También, informó que, al igual que el año pasado, se ofrecerá pileta libre, así como actividades deportivas y recreativas, agregando que se cuenta con canchas de arena. Además, “estamos por armar una canchita de fútbol infantil”, adelantó.

Seguidamente, hizo fuerte hincapié en que la instalación está a disposición de toda la comunidad, porque “como siempre dice el Gobernador, el que gobierna, lo hace para todos”.

Y agradeció la participación de otros organismos gubernamentales, quienes colaboran con diferentes acciones, como el Instituto de Asistencia Social (IAS) con bingos, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), con la presencia de los agentes sanitarios, que están a disposición para el control médico antes del ingreso a la pileta.

Si bien se estipula que “la apertura sea entre el 7 y 8 de enero”, Romay adelantó que “estará habilitado durante todo el verano, hasta el 31 de marzo”.

“Se encontrará abierto de jueves a domingo, porque los lunes, martes y miércoles serán los días destinados al cuidado de agua”, cerró.