Básquetbol

Las nueve fichas mayores que tendrá La  Unión de Formosa para la Liga Nacional

Ago 30, 2025

 

 

Con la contratación de Brandon Beaver, La Unión de Formosa cerró sus fichas mayores para la Liga Nacional 2025/26. El escolta extranjero tiene 24 años y hará su estreno en nuestra competencia.

Guillermo Narvarte tiene cerrado su equipo: Alexis Elsener, Jonatan Machuca, Tomás Spano, Sebastián Acevedo, Tomas Nuno, Franco Alorda, Mariano Marina, Windi Graterol y Brandon Beavers serán sus fichas mayores para afrontar la competencia.

Beavers, la novena ficha, inició su carrera fuera de Estados Unidos el año pasado cuando llegó al básquet de Uruguay contratado por Welcome. Desde allí saltó a México para actuar en la CIBACOPA con Halcones de Obregón donde compartió equipo con Tomas Nuno y fue dirigido por el argentino Manuel Gelpi, ex asistente de Narvarte en su primer paso por La Unión de Formosa.

El extranjero es un base-escolta, nacido en Columbus, Ohio, el 15 de mayo de 2001, egresado de Lawrence Technological University en 2024 y, como se mencionó, con paso reciente por sudamérica en la Liga Uruguaya. Allí, en diciembre de 2024 rompió un registro histórico establecido en 2008 e igualado en 2009. Nada menos que el récord de puntos en un partido. Beavers anotó 55 para Welcome ante Defensor Sporting, juego que tuvo dos suplementarios. Superó los 53 que habían hecho Grady Reynolds en 2008 jugando para Hebraica Macabi y Marcus Elliot en 2009 para Anastasia de Fray Bentos.

 

 

