LAVF. SAN MARTÍN DE FORMOSA VOLVIÓ A GANAR

Feb 21, 2026

 

El Franjeado sumó su tercer triunfo en serie en el marco de la Liga Nacional de Voleibol Femenina que se disputa en la ciudad de Mendoza. Este viernes se impuso al local San Martín Pacifico por 3-0 (25-15, 25-19 y 25-23).

San Martín de Formosa (FOTO) ganó en sus tres presentaciones por 3-0, frente a Unión de Santa Fe, Almafuerte de Las Varillas, y San Martín Pacifico. Este sábado, desde las 18, confrontará con Gimnasia y Tiro de Salta.

La Liga Nacional entregará dos ascensos para la Liga Argentina de Voleibol, la máxima categoría del balonvolea en el país. La titular de San Martín de Formosa, Griselda Cardozo, se encuentra en la capital mendocina acompañando a la delegación.

 

 

 

 

