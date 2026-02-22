LAVF: SAN MARTÍN SE IMPUSO A GIMNASIA Y TIRO DE SALTA

La Franja sigue imparable en la Liga Argentina de Voleibol Femenina, y en su cuarta presentación en el torneo que se disputa en la ciudad de Mendoza, derrotó a Gimnasia y Esgrima de Tiro por 3-0 (25-13, 25-17 y 26-24). Este domingo a partir de las 20, confrontará con Monteros Vóley de Tucumán.

San Martín (FOTO) ha jugado hasta el momento cuatro cotejos, mantiene su calidad de invicto, y no ha cedido un solo set. La Liga Argentina otorgará dos ascensos a la Liga Nacional que organiza la Federación Argentina del Voleibol Argentina (FeVA).