LFF: 8 DE DICIEMBRE GANADOR EN  QUINTA Y CUARTA DE LA ZONA SUR

Los equipos de Quinta y Cuarta división del Club 8 de Diciembre se consagraron ganadores de la Copa Challenger 2025, que fue organizado por la Liga Formoseña de Fútbol (LFF). La entrega de las copas se llevó a cabo en las instalaciones de Ocho en el Lote 15 Bis. FOTO 1: El ingeniero Jofré ingresa al campo de juego del club 8 de Diciembre para entregar las copas a los campeones.

La entrega de las copas estuvo a cargo del presidente de la LFF el ingeniero Jorge Jofré. El dirigente destacó el valor del deporte como herramienta de inclusión y crecimiento para los jóvenes formoseños.

Jofré hizo llegar sus felicitaciones a los dirigentes, entrenadores y futbolistas, por los éxitos alcanzados. También hizo extensivo el reconocimiento a las familias de los deportistas, hinchas y vecinos de la zona ribereña donde tiene su sede y complejo deportivo el club 8 de Diciembre.

FOTO 2: Una constante durante la gestión del ingeniero Jofré en la Liga, el permanente contacto con los protagonistas del juego.