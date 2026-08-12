LFF: COMIENZA A JUGARSE LA FECHA 11 DE LA CATEGORÍA B
La undécima fecha del Torneo de Primera División B 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) se disputará entre este martes y el jueves. Seguidamente los detalles de la programación.
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Programación fecha 11
Martes 11 de Agosto
Cancha del Club San Lorenzo
13:30: Garrido- Sol de Mayo
15:30: Unión del Divino Niño- 6 de Enero
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Cancha del Club Defensores del Rosario
13:30: Platense- Independiente Fontana
15:30: Atlético Rivadavia- Katrina
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Cancha del Club Sargento Rivarola
13:30: Antenor Gauna- Juventud
15:30: Sargento Rivarola- Deportivo Merlo de Villa Escolar
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Cancha del Club Fontana
13:30: Domingo Savio- Estrada
15:30: Sportivo Patria- 17 de Agost0
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Cancha del Club 8 de Diciembre
15:30: Fátima- El Fortín
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Jueves 13 de Agosto
Cancha Auxiliar del Club Sol de América
15: 30: República Argentina- Juniors
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FOTO: Sportivo Patria enfrentará a 17 de Agosto en el partido principal programado en la cancha del Club Fontana.