LFF: COMIENZA A JUGARSE LA FECHA 11 DE LA CATEGORÍA B

La undécima fecha del Torneo de Primera División B 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) se disputará entre este martes y el jueves. Seguidamente los detalles de la programación.

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Programación fecha 11

Martes 11 de Agosto

Cancha del Club San Lorenzo

13:30: Garrido- Sol de Mayo

15:30: Unión del Divino Niño- 6 de Enero

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Cancha del Club Defensores del Rosario

13:30: Platense- Independiente Fontana

15:30: Atlético Rivadavia- Katrina

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Cancha del Club Sargento Rivarola

13:30: Antenor Gauna- Juventud

15:30: Sargento Rivarola- Deportivo Merlo de Villa Escolar

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Cancha del Club Fontana

13:30: Domingo Savio- Estrada

15:30: Sportivo Patria- 17 de Agost0

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Cancha del Club 8 de Diciembre

15:30: Fátima- El Fortín

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Jueves 13 de Agosto

Cancha Auxiliar del Club Sol de América

15: 30: República Argentina- Juniors

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FOTO: Sportivo Patria enfrentará a 17 de Agosto en el partido principal programado en la cancha del Club Fontana.

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