LFF: CONTINUA LA FECHA 7 DEL TORNEO DE PRIMERA B

Con la disputa de cuatro cotejos tendrá continuidad este sábado la séptima fecha del Torneo de Primera División B 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol. A continuación los juegos para hoy.

Sábado 10 de Julio

Cancha del Club Fontana

13:30: Domingo Savio- 17 de Agosto

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Cancha del Club 8 de Diciembre

13:30: Fátima- Platense

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Cancha del Club San Lorenzo

13:30: Antenor Gauna-Juniors

15:30: Garrido- Katrina

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Martes 14 de Julio

Cancha del Club Fontana

13:30: Estrada- 6 de Enero

15:30: Sportivo Patria- El Fortín

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Cancha del Club Defensores del Rosario

15: Atlético Rivadavia- Independiente de Fontana

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Primeros resultados

Viernes 10 de Julio

Unión del Divino Niño 1- Deportivo Merlo 2

Sol de Mayo 2- Juventud Unida 2

República Argentina 2-Sargento Rivarola 1

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FOTO: Fátima es uno de los buenos equipos que compite en la principal categoría del ascenso del fútbol capitalino.

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