LFF: CONTINUA LA FECHA 7 DEL TORNEO DE PRIMERA B
Con la disputa de cuatro cotejos tendrá continuidad este sábado la séptima fecha del Torneo de Primera División B 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol. A continuación los juegos para hoy.
Sábado 10 de Julio
Cancha del Club Fontana
13:30: Domingo Savio- 17 de Agosto
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Cancha del Club 8 de Diciembre
13:30: Fátima- Platense
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Cancha del Club San Lorenzo
13:30: Antenor Gauna-Juniors
15:30: Garrido- Katrina
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Martes 14 de Julio
Cancha del Club Fontana
13:30: Estrada- 6 de Enero
15:30: Sportivo Patria- El Fortín
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Cancha del Club Defensores del Rosario
15: Atlético Rivadavia- Independiente de Fontana
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Primeros resultados
Viernes 10 de Julio
Unión del Divino Niño 1- Deportivo Merlo 2
Sol de Mayo 2- Juventud Unida 2
República Argentina 2-Sargento Rivarola 1
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FOTO: Fátima es uno de los buenos equipos que compite en la principal categoría del ascenso del fútbol capitalino.