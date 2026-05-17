LFF: Defensores del Rosario y Municipal de Laishí están en la cima tras una jornada altamente emotiva

La quinta fecha del torneo de Primera División A 2026, bajo la órbita de la Liga Formoseña de Fútbol, dejó un nuevo orden jerárquico tras una jornada de sábado cargada de emociones y resultados determinantes. Lo que hasta hace unas horas era dominio absoluto de Chacra 8, se transformó en un liderazgo compartido entre Defensores del Rosario y Municipal de Laishí, quienes aprovecharon el traspié del «Albo» para escalar a lo más alto de la clasificación.

La gran nota del fin de semana la dio San José Obrero. En un partido de alta tensión táctica, el «Santo» dio el golpe de gracia al derrotar por la mínima diferencia a Chacra 8, que llegaba a este compromiso en calidad de único puntero. La caída del conjunto capitalino no solo le privó de mantener su estatus de privilegio, sino que abrió la puerta para que sus perseguidores directos tomaran el mando del certamen.

Defensores del Rosario no desaprovechó la oportunidad y lo hizo con una exhibición de poderío ofensivo. El equipo de «Villa del Rosario» despachó con un categórico 5-0 a Defensores de Herradura, ratificando su chapa de candidato y mejorando notablemente su diferencia de gol. Por su parte, Municipal de Laishí dio una muestra de carácter en territorio ajeno al vencer por 1-0 a Defensores de Evita, sumando tres puntos de oro que lo sitúan en la vanguardia junto al equipo de la capital.

En otros escenarios, la jornada ofreció paridad y duelos intensos. 8 de Diciembre se reencontró con su mejor versión al superar 3-1 a San Agustín, mientras que Libertad del barrio Eva Perón rescató una valiosa victoria por 2-1 en su visita a Estudiantes. Villa Jardín cayó ante San Lorenzo por 4-2.

En el único empate de la jornada sabatina, Comandante Fontana e Inter no lograron sacarse ventajas y repartieron puntos tras igualar 1-1.

El telón de esta quinta jornada bajará el próximo martes 19 de mayo, cuando se disputen los tres encuentros restantes que podrían terminar de moldear la zona alta de la tabla: Estrellas de Laishí frente a 1° de Mayo, Sol de América ante Avellaneda y el cruce entre Deportivo Tatané y San Martín.

FOTO 1: San José Obrero brindó la sorpresa al frenar a Chacra 8. Los dirigidos por Pichi Aguayo perdieron la punta.

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FOTO 2: (Gentileza de la LFF): Marcadores definitivos y tabla de posiciones.