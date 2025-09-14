LFF: DEFENSORES DEL ROSARIO Y SAN MARTÍN JUEGAN LA GRAN FINAL DE LA A

El estadio del Club Sol de América en el Lote 34, albergará este domingo la gran final del Torneo de Primera División A 2025, que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF), entre Defensores del Rosario y San Martín. El inicio del cotejo está previsto para las 15:30, y tendrán acceso las parcialidades de ambos clubes. El árbitro Darío Tonutti será el encargado de impartir justicia. FOTO 1: Defensores del Rosario, gran protagonista en el fútbol de la capital.

El juego que consagrará al campeón de la Liga capitalina, estará rodeado de un importante operativo de seguridad a cargo de la policía de la provincia, y quedó definido que los hinchas de Villa ocuparán el sector de la tribuna techada, y los seguidores del Franjeado harán lo propio en la tribuna popular. No se permitirá el ingreso de ningún elemento contundente, tampoco termos, equipo de tereré, y encendedores.

En caso de paridad al termino de los 90´, la definición llegará por la vía de los penales. La Liga ha cuidado todos los detalles para que la fiesta sea completa.

Defensores del Rosario, ya clasificado para el Torneo Regional Amateur, se impuso en semifinales a Inter del barrio Obrero por 1-0, y aguarda cerrar el certamen con la consagración. San Martín dejó en el camino a 8 de Diciembre, el último campeón, tras ser más efectivo en la tanda de los penales e imponerse por 5-4, luego de una igualdad de 1-1 en tiempo regular, y cuenta con un potencial futbolístico que le permite ser un firme candidato al título.

—

Los detalles de la jornada

Domingo 14 de septiembre

Defensores del Rosario- San Martín

Horario: 15:30

Arbitro: Darío Tonutti

Líneas: Daniel Ebel y Mario Romero

Estadio: Club Sol de América Ciudad de Formosa

—

Acceso a la prensa: Los periodistas deportivos accederán al estadio del Club Sol de América por el portón ubicado en la zona de la playa de estacionamiento.

—

FOTO 2: San Martín quiere volver a campeonar en el certamen de la LFF.