Fútbol

LFF: DEPORTIVO TATANÉ JUGARÁ EN PRIMERA “A”

Porreddeportiva

Nov 23, 2025

 

El Deportivo Tatané derrotó a Domingo Savio por 2-1 en el juego final por el segundo ascenso a la Primera A de la Liga Formoseña de Fútbol. El partido se disputó este sábado en el estadio Defensores de Evita de la capital formoseña. El juego fue dirigido por el árbitro Reinaldo Esquivel.

Los goles del ganador fueron conseguidos por Gustavo Lezcano y Ernesto Zacarías, para Domingo Savio lo marcó Néstor Rigonatto. El juego válido por la final del reducido de la B se jugó ante un excelente marco de público.

Ahora Deportivo Tatané festeja el ascenso y acompañará al también ascendido Estrellas de Laishí a jugar el año próximo en el círculo superior del balompié formoseño. Tatané y Estrellas de Laishí, jugarán la finalísima por el título de campeón de la B temporada 2025.

FOTO: Deportivo Tatané alcanzó el objetivo del ascenso a la Primera A.

 

 

 

 

 

 

