LFF: EL TORNEO ANUAL 2026 DE LA CATEGORÍA A YA TIENE SU FIXTURE

El certamen de Primera División A de la Liga Formoseña de Fútbol ya tiene el fixture de la temporada 2026. Competirán 20 equipos de capital, Tatané, Herradura y Misión Laishí. La primera ronda será de 19 fechas, por el sistema de todos contra todos, y el ganador será finalista, en tanto que los clasificados del segundo al quinto puesto disputarán un cuadrangular de donde saldrá el otro finalista que pujará por el título de campeón y el pasaje al Regional Amateur. FOTO: 1º de Mayo y Fontana dos de los protagonistas de la máxima categoría del fútbol local, disputaron ayer un juego amistoso, en el marco de la pretemporada.

De no surgir novedades de último momento, la competencia de pondrá en marcha el 5 de abril. A continuación, el fixture.