LFF: FECHA 16 DE LA CATEGORÍA B

La decimosexta fecha del Torneo de Primera División B 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol se jugará entre este jueves y el viernes. A continuación, la programación completa

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Fecha 16- Categoría B

Jueves 17 de Septiembre

Cancha Auxiliar del Club Sol de América

15: El Fortín- Deportivo Merlo de Villa

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Viernes 18 de Septiembre

Cancha del Club San Lorenzo

13:30: Juventud- Sargento Rivarola

15:30: Garrido- Unión del Divino Niño

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Cancha del Club Fontana

13:30: Estrada- Atlético Rivadavia

15:30: Sportivo Patria- Antenor Gauna

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Cancha del Club Sargento Rivarola

13:30: Sol de Mayo- Fátima

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Cancha del Club 8 de Diciembre

13:30: Katrina- Independiente Fontana

15:30: Juniors- Domingo Savio

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Cancha auxiliar del Club Sol de América

13:30: 17 de Agosto- República Argentina

15:30: 6 de Enero- Platense

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FOTO: Sportivo Patria en caso de ganar su compromiso ante Antenor Gauna se asegurará el regreso a la Primera A.

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