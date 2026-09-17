LFF: FECHA 16 DE LA CATEGORÍA B
La decimosexta fecha del Torneo de Primera División B 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol se jugará entre este jueves y el viernes. A continuación, la programación completa
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Fecha 16- Categoría B
Jueves 17 de Septiembre
Cancha Auxiliar del Club Sol de América
15: El Fortín- Deportivo Merlo de Villa
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Viernes 18 de Septiembre
Cancha del Club San Lorenzo
13:30: Juventud- Sargento Rivarola
15:30: Garrido- Unión del Divino Niño
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Cancha del Club Fontana
13:30: Estrada- Atlético Rivadavia
15:30: Sportivo Patria- Antenor Gauna
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Cancha del Club Sargento Rivarola
13:30: Sol de Mayo- Fátima
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Cancha del Club 8 de Diciembre
13:30: Katrina- Independiente Fontana
15:30: Juniors- Domingo Savio
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Cancha auxiliar del Club Sol de América
13:30: 17 de Agosto- República Argentina
15:30: 6 de Enero- Platense
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FOTO: Sportivo Patria en caso de ganar su compromiso ante Antenor Gauna se asegurará el regreso a la Primera A.