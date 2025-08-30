LFF: FINAL PARA LA PRIMERA RONDA DEL CLASIFICATORIO

Cayó el telón en la primera ronda del Torneo Clasificatorio de Primera A 2025, que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF). San Agustín se impuso al Sportivo Patria por 5-3 y Avellaneda superó a Estudiantes de San Francisco por 3-2.

Con los marcadores definitivos, están en semifinales: Defensores del Rosario, San Martín, 8 de Diciembre, e Inter del barrio Obrero. Perdieron la categoría: Sol de Mayo y Sportivo Patria. FOTO: Defensores del Rosario ganador de la instancia de clasificación del certamen de Primera A.

Los resultados

Viernes 29 de Agosto

Cancha del Club Fontana

Sportivo Patria 3 (Nelson Mazacotte 2 y Owen Centurión)- San Agustín 5 (Gustavo Corti, Walter Galeano 2 y Ramón Rojas 2)

–

Cancha del Club Sargento Rivarola

Avellaneda 3 (Nicolás Rodríguez, Enzo Arismende y Néstor Traghetti) – Estudiantes de San Francisco 2 (Kevin Escobar y Franco Paz)

—

Resultados ya anotados por la fecha 19

San Lorenzo 6-Fontana 2

Libertad del Eva Perón 5- 1º de Mayo 1

Sol de Mayo 1- San José Obrero 3

Villa Jardín 1- Inter del Barrio Obrero 3

Defensores de Herradura 1- Municipal de Laishí 2

Sol de América 1- Defensores del Rosario 1

San Martín 1- 8 de Diciembre 0

Chacra 8 1- Defensores de Evita 2

—

Clasificados a semifinales

Los equipos de: 1) Defensores del Rosario (43), 2) San Martín (43), 3) 8 de Diciembre (43), y 4) Inter del barrio Obrero (41), clasificaron a semifinales.

Los cruces: San Martín- 8 de Diciembre, y Defensores del Rosario- Inter.

—

Descendieron a la categoría B: Sol de Mayo y Sportivo Patria

—