LFF: FINAL PARA LA PRIMERA RONDA DEL CLASIFICATORIO

Cayó el telón en la primera ronda del Torneo Clasificatorio de Primera A 2025, que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF). San Agustín se impuso al Sportivo Patria por 5-3 y Avellaneda superó a Estudiantes de San Francisco por 3-2.
Con los marcadores definitivos, están en semifinales: Defensores del Rosario, San Martín, 8 de Diciembre, e Inter del barrio Obrero. Perdieron la categoría: Sol de Mayo y Sportivo Patria. FOTO: Defensores del Rosario ganador de la instancia de clasificación del certamen de Primera A.
Los resultados
Viernes 29 de Agosto
Cancha del Club Fontana
Sportivo Patria 3 (Nelson Mazacotte 2 y Owen Centurión)- San Agustín 5 (Gustavo Corti, Walter Galeano 2 y Ramón Rojas 2)
–
Cancha del Club Sargento Rivarola
Avellaneda 3 (Nicolás Rodríguez, Enzo Arismende y Néstor Traghetti) – Estudiantes de San Francisco 2 (Kevin Escobar y Franco Paz)
—
Resultados ya anotados por la fecha 19
San Lorenzo 6-Fontana 2
Libertad del Eva Perón 5- 1º de Mayo 1
Sol de Mayo 1- San José Obrero 3
Villa Jardín 1- Inter del Barrio Obrero 3
Defensores de Herradura 1- Municipal de Laishí 2
Sol de América 1- Defensores del Rosario 1
San Martín 1- 8 de Diciembre 0
Chacra 8 1- Defensores de Evita 2
—
Clasificados a semifinales
Los equipos de: 1) Defensores del Rosario (43), 2) San Martín (43), 3) 8 de Diciembre (43), y 4) Inter del barrio Obrero (41), clasificaron a semifinales.
Los cruces: San Martín- 8 de Diciembre, y Defensores del Rosario- Inter.
—
Descendieron a la categoría B: Sol de Mayo y Sportivo Patria
—