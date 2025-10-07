Fútbol

LFF: FÚTBOL POR LA FECHA 19 DEL TORNEO DE PRIMERA DIVISIÓN B

Oct 7, 2025

 

La decimonovena y última fecha de la fase de clasificación del Torneo de Primera División B 2025 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF), comenzará a regularizarse este martes con la disputa de cuatro partidos. Es importante apuntar que el ganador anticipado de la ronda fue el equipo de Estrellas de Misión Laishí que se aseguró una plaza para la A, en tanto que los clasificados del segundo al quinto puesto jugarán un cuadrangular, cuyo ganador se medirá con Estrellas de Laishí por el título de campeón y el segundo boleto a la máxima categoría del balompié capitalino.

Los partidos para este martes 7 de Octubre.

 

 

