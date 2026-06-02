LFF: FÚTBOL POR LA SÉPTIMA FECHA DEL TORNEO DE LA A

Con la disputa de cinco partidos comenzará a regularizarse este martes la séptima fecha del Torneo de Primera División A 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF). El resto de los compromisos se jugarán el miércoles. Estos juegos fueron postergados en su momento a raíz de la inclemencia del tiempo y el mal estado de los escenarios deportivos.

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Martes 2 de Junio

Cancha del Club Fontana

15:30: Fontana- San José Obrero

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Cancha del Club Defensores de Evita

13:30: Chacra 8 – Municipal de Laishí

15:30: Defensores de Evita- San Lorenzo

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Cancha del Club San Martín

15:30: San Martín- Inter

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Cancha del Club Sol de América

15:30: Sol de América- Libertad del barrio Eva Perón

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Miércoles 3 de Junio

Cancha del Club 8 de Diciembre

13:30: Villa Jardín- Defensores de Herradura

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Cancha del Club 8 de Diciembre

15:30: 8 de Diciembre- 1° de Mayo

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Cancha del Club Defensores del Rosario

15:30: Defensores del Rosario- Estudiantes

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Cancha de Misión Laishí

15:30: Estrellas de Laishí- Avellaneda

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Cancha del Club Sargento Rivarola

15:30: Deportivo Tatané- San Agustín

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FOTO: Los partidos programados para la tarde del martes.