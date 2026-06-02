LFF: FÚTBOL POR LA SÉPTIMA FECHA DEL TORNEO DE LA A

Con la disputa de cinco partidos comenzará a regularizarse este martes la séptima fecha del Torneo de Primera División A 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF). El resto de los compromisos se jugarán el miércoles. Estos juegos fueron postergados en su momento a raíz de la inclemencia del tiempo y el mal estado de los escenarios deportivos.
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Martes 2 de Junio
Cancha del Club Fontana
15:30: Fontana- San José Obrero
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Cancha del Club Defensores de Evita
13:30: Chacra 8 – Municipal de Laishí
15:30: Defensores de Evita- San Lorenzo
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Cancha del Club San Martín
15:30: San Martín- Inter
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Cancha del Club Sol de América
15:30: Sol de América- Libertad del barrio Eva Perón
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Miércoles 3 de Junio
Cancha del Club 8 de Diciembre
13:30: Villa Jardín- Defensores de Herradura
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Cancha del Club 8 de Diciembre
15:30: 8 de Diciembre- 1° de Mayo
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Cancha del Club Defensores del Rosario
15:30: Defensores del Rosario- Estudiantes
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Cancha de Misión Laishí
15:30: Estrellas de Laishí- Avellaneda
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Cancha del Club Sargento Rivarola
15:30: Deportivo Tatané- San Agustín
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FOTO: Los partidos programados para la tarde del martes.