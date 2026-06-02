Fútbol

LFF: FÚTBOL POR LA SÉPTIMA FECHA DEL TORNEO DE LA A

Porreddeportiva

Jun 2, 2026

 

Con la disputa de cinco partidos comenzará a regularizarse este martes la séptima fecha del Torneo de Primera División A 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF). El resto de los compromisos se jugarán el miércoles. Estos juegos fueron postergados en su momento a raíz de la inclemencia del tiempo y el mal estado de los escenarios deportivos.

Martes 2 de Junio

Cancha del Club Fontana

15:30: Fontana- San José Obrero

Cancha del Club Defensores de Evita

13:30: Chacra 8 – Municipal de Laishí

15:30: Defensores de Evita- San Lorenzo

Cancha del Club San Martín

15:30: San Martín- Inter

Cancha del Club Sol de América

15:30: Sol de América- Libertad del barrio Eva Perón

Miércoles 3 de Junio

Cancha del Club 8 de Diciembre

13:30: Villa Jardín- Defensores de Herradura

Cancha del Club 8 de Diciembre

15:30: 8 de Diciembre- 1° de Mayo

Cancha del Club Defensores del Rosario

15:30: Defensores del Rosario- Estudiantes

Cancha de Misión Laishí

15:30: Estrellas de Laishí- Avellaneda

Cancha del Club Sargento Rivarola

15:30: Deportivo Tatané- San Agustín

FOTO: Los partidos programados para la tarde del martes.

 

 

 

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