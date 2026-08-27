LFF: Herradura se viste de gala para  coronar al campeón del Clasificatorio

La Liga Formoseña de Fútbol (LFF) cerrará este jueves su temporada de Primera A con una jornada histórica. Por primera vez en la vida de la institución, la localidad de Herradura —ubicada a 41 kilómetros de la capital provincial— será la sede de la gran final del Torneo Clasificatorio 2026

El encuentro decisivo se disputará a partir de las 15:30 en el Estadio Municipal Evita. Allí, San Martín y 8 de Diciembre se enfrentarán a partido único para definir quién se queda con el título de campeón.

El Coqueto escenario deportivo contará con el color y el aliento de ambas parcialidades en las tribunas, garantizando un marco de fiesta para el fútbol federado. Más allá del trofeo en juego, el plano de las competencias nacionales ya dejó resuelto su panorama antes de que ruede la pelota en la final.

8 de Diciembre ya tiene garantizado su boleto para el próximo Torneo Regional Amateur. Esto se debe a que San Martín ya posee una plaza en el Federal A y no compite por este cupo.

El otro pasajero: Municipal de Misión Laishí se quedó con el segundo boleto al Regional Amateur este miércoles por la tarde, tras derrotar de local a Defensores del Rosario por 2-1 en un cierre de temporada vibrante.

Todo está listo en Herradura para una tarde que promete emoción, buen fútbol y un campeón en tierras turísticas. Final para una competencia que llega a buen puerto, y que constituye un aliciente para la labor de todos los actores del fútbol capitalino en la presente temporada.

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