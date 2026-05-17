LFF: Jofré acompañó el inicio de la temporada 2026 del Fútbol Infantil

Con la presencia del presidente de la Liga Formoseña de Fútbol, Ing. Jorge Jofré, se realizó el acto inaugural de la edición 2026 del Torneo Infantil en el predio del Club 8 de Diciembre, ubicado en el Lote 15 Bis. Cientos de niños pertenecientes a dieciocho clubes de distintos barrios de la capital participaron de la ceremonia que marcó el inicio oficial de una nueva temporada deportiva.

El encuentro se desarrolló en un clima de entusiasmo, alegría y acompañamiento familiar, reflejando el fuerte compromiso de la comunidad con el fútbol infantil. La apertura del campeonato volvió a consolidar a la competencia como un espacio de integración, formación y crecimiento para los jóvenes deportistas, con una convocatoria que anticipa un certamen de gran nivel y participación.

Durante la actividad, las familias destacaron la importancia de la amistad, el compañerismo y el aprendizaje compartido que se genera a través de la práctica. Asimismo, resaltaron el rol formativo de las escuelas de fútbol, no solo en lo deportivo, sino también en la transmisión de valores fundamentales para la vida.

En ese marco, Jofré, expresó: “Hay que apostar permanentemente al semillero del fútbol formoseño, agradezco a todas las familias que hoy están presentes. Les deseo muchos éxitos a los jugadores y reafirmo la el interés de apoyar a nuestros niños, promoviendo una competencia sana, basada en el aprendizaje, el respeto y la paz”.