LFF: Jofré dio el puntapié inicial del Torneo de Primera División “A”

En un marco de destacada relevancia deportiva y emotiva, se puso en marcha el Torneo de Primera División “A” 2026, organizado por la Liga Formoseña de Fútbol (LFF).

En esta edición, el certamen lleva el nombre “Copa Gobierno de la Provincia de Formosa”, en reconocimiento al permanente acompañamiento al desarrollo del fútbol provincial. En el encuentro inaugural, Chacra 8 se impuso por 3 a 0 ante Deportivo Tatané en el estadio del Club Sol de América.

La apertura contó con la presencia del presidente de la LFF, Ing. Jorge Jofré, quien dio el puntapié inicial, junto a dirigentes, árbitros, destacadas glorias del pasado como Héctor “Piky” Chaparro, Rubén “Pitogüé” González y Cristino “Kity” Centurión, además de representantes del presente y futuro del balompié capitalino.

En la ocasión, el Ing. Jofré destacó el compromiso y esfuerzo de las instituciones participantes, el acompañamiento de las familias y el trabajo articulado de los clubes con la Liga, reafirmando el objetivo de seguir fortaleciendo el fútbol formoseño en todas sus categorías y disciplinas.