Fútbol

LFF: Jofré dio el puntapié inicial del Torneo de Primera División “A”

Porreddeportiva

Abr 10, 2026

 

En un marco de destacada relevancia deportiva y emotiva, se puso en marcha el Torneo de Primera División “A” 2026, organizado por la Liga Formoseña de Fútbol (LFF).

 

En esta edición, el certamen lleva el nombre “Copa Gobierno de la Provincia de Formosa”, en reconocimiento al permanente acompañamiento al desarrollo del fútbol provincial. En el encuentro inaugural, Chacra 8 se impuso por 3 a 0 ante Deportivo Tatané en el estadio del Club Sol de América.

 

La apertura contó con la presencia del presidente de la LFF, Ing. Jorge Jofré, quien dio el puntapié inicial, junto a dirigentes, árbitros, destacadas glorias del pasado como Héctor “Piky” Chaparro, Rubén “Pitogüé” González y Cristino “Kity” Centurión, además de representantes del presente y futuro del balompié capitalino.

 

En la ocasión, el Ing. Jofré destacó el compromiso y esfuerzo de las instituciones participantes, el acompañamiento de las familias y el trabajo articulado de los clubes con la Liga, reafirmando el objetivo de seguir fortaleciendo el fútbol formoseño en todas sus categorías y disciplinas.

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Fútbol

Primeros marcadores en la Primera “A”

Abr 12, 2026 reddeportiva
Fútbol

Continúa la primera fecha del Torneo  Anual de la Primera “A” de la LFF

Abr 11, 2026 reddeportiva
Fútbol

CHACRA 8 Y DEPORTIVO TATANÉ ABREN LA TEMPORADA DE LA LIGA

Abr 10, 2026 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Federal

San Martín y Boca Unidos repartieron  puntos bajo el agua en Formosa

13 de abril de 2026 reddeportiva
Rugby

AGUARÁ LIDERA EN EL TORNEO DE RUGBY “FORMOSA TU CIUDAD”

13 de abril de 2026 reddeportiva
Fútbol

Primeros marcadores en la Primera “A”

12 de abril de 2026 reddeportiva
Polideportivo

HOMENAJE A DON ENRIQUE MORA  EN «EL DEPORTE EN LA MEMORIA»

12 de abril de 2026 reddeportiva