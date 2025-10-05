LFF: JORGE JOFRÉ ENTREGÓ LOS PREMIOS A SAN MARTÍN

En las instalaciones del Club San Martín, en el barrio San Francisco, se cumplió la ceremonia de premiación a los equipos de Quinta y Cuarta de la entidad Franjeada, por consagrarse campeones en el torneo oficial 2025 de la Liga Formoseña de Fútbol (LFF). Fue el propio titular de la Liga, ingeniero Jorge Jofré, el encargado de entregar los trofeos a los capitanes.

Jofré, quien estuvo acompañado por el dirigente Marcelo Leliur (Chacra 8), fue recibido por la dirigencia de San Martín, encabezada por la señora Griselda Cardozo. En la ocasión, Jofré, valoró el trabajo que realiza el club en cuanto a darle un lugar de importancia a las divisiones formativas, además de felicitar a los dirigentes, técnicos, jugadores, y simpatizantes que fueron quienes construyeron este magnífico presente deportivo.

FOTO: El presidente de la Liga, ingeniero Jorge Jofré, junto a los jóvenes deportistas y la dirigencia franjeada.