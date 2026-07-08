LFF: LA FECHA 11 DE LA PRIMERA A SE CERRARÁ HOY CON CINCO JUEGOS

La Liga Formoseña de Fútbol completará este miércoles la undécima fecha del Torneo Clasificatorio de Primera División A, con la disputa de los cinco encuentros que habían quedado pendientes de programación.

Tras el párate obligado por el mal estado de los campos de juego luego de las últimas lluvias, la mesa directiva de la entidad capitalina confirmó los escenarios y horarios para una jornada que promete modificar la zona alta de la tabla de posiciones.

A continuación, se detallan los partidos programados para este miércoles y los marcadores de los encuentros que ya se han disputado de manera anticipada.

La actividad futbolística se repartirá en cuatro escenarios diferentes, con una doble jornada en la capital y un atractivo cruce en el interior provincial

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Los partidos para este miércoles

Cancha de Defensores de Evita

Chacra 8 vs. Defensores de Herradura (13:30 hs)

Defensores de Evita vs. Villa Jardín (15:30 hs)

Cancha de Misión Laishí

Estrellas de Laishí vs. Estudiantes (15:30 hs)

Cancha de Defensores del Rosario

Defensores del Rosario vs. Sol de América (15:30 hs)

Cancha de San Martín

San Martín vs. Municipal de Laishí (15:30 hs)

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Resultados ya anotados

Cabe recordar que la undécima jornada ya registró actividad previa, donde se destacaron las goleadas de 1° de Mayo y 8 de Diciembre.

Los resultados registrados hasta el momento son.

Deportivo Tatané 1 – Deportivo Avellaneda 1

Inter (Barrio Obrero) 0 – 1° de Mayo 3

Fontana 1 – San Lorenzo 1

8 de Diciembre 6 – Libertad (Eva Perón) 1

San Agustín 1 – San José Obrero 2

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FOTO: Estadio del Club Defensores del Rosario, donde el local recibirá a Sol de América.

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