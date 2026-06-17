LFF: LA NOVENA FECHA DE LA A YA ESTA REGULARIZADA

En la tarde de este martes se disputaron los dos compromisos que regularizaron la novena fecha del Torneo de Primera A 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF). A continuación, los marcadores definitivos.

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San Martín 1- San José Obrero 1

En el estadio 17 de Octubre del barrio San Francisco, San Martín (16) igualó 1-1 con San José Obrero (16). El gol Franjeado fue obra de Agustín Díaz, y para Sanjo lo hizo Ángel Peña.

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Sol de América 3- Estudiantes 0

En la cancha auxiliar solense en el Lote 34, Sol de América (19) goleó a Estudiantes (8) del barrio San Francisco por 3-0. Los artilleros fueron: Axel Romero, Matías Olmedo y Tito Escobar.

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FOTO 1: Una postal del cruce entre San Martín y San José Obrero, que se cerró con una justa igualdad.

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FOTO 2: Sol de América fue superior a Estudiantes y justificó la amplia diferencia a favor-

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