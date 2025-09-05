Fútbol

LFF: LA PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 15 DEL TORNEO DE LA B

Porreddeportiva

Sep 5, 2025

 

La decimoquinta fecha del Torneo de Primera División B 2025, que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF), se jugará entre el viernes y el sábado. A continuación, todos los detalles de la programación. FOTO: Fátima es un importante protagonista del fútbol de ascenso capitalino.

Partidos de la fecha 15

Viernes 5 de Septiembre

Cancha del Club Fontana

12:30: Juniors-13 de Junio

15:30: Domingo Savio- José Manuel Estrada

Cancha del Club Sargento Rivarola

13:30: Sargento Rivarola- 17 de Agosto

15:30: Antenor Gauna- Atlético Rivadavia

Estadio Municipal de Misión Laishí

15:30: Estrellas de Laishí- Independiente Fontana

Cancha del Club 8 de Diciembre

14: Fátima- Juventud

Cancha auxiliar del Club Sol de América

13:30: Garrido- 6 de Enero

15:30: República Argentina- Katrina

Sábado 6 de Septiembre

Estadio Municipal de Herradura

15: Deportivo Tatané- Unión del Divino Niño

 

Por reddeportiva

Entrada relacionada

Fútbol

COPA PAÍS: FORMOSA ELIMINADO, PERDIO ANTE ELDORADO POR 4-2

Sep 4, 2025 reddeportiva
Fútbol

CFA: FORMOSA JUEGA ESTA NOCHE EN ELDORADO POR LA COPA PAÍS

Sep 3, 2025 reddeportiva
Fútbol

Con la presencia de Jorge Jofré, se inauguraron las luces del Club Estudiantes

Ago 31, 2025 reddeportiva

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Polideportivo

En el Cincuentenario se realizó la apertura oficial de las Olimpíadas Deportivas 2025

5 de septiembre de 2025 reddeportiva
Fútbol

LFF: LA PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 15 DEL TORNEO DE LA B

5 de septiembre de 2025 reddeportiva
Fútbol

COPA PAÍS: FORMOSA ELIMINADO, PERDIO ANTE ELDORADO POR 4-2

4 de septiembre de 2025 reddeportiva
Fútbol

CFA: FORMOSA JUEGA ESTA NOCHE EN ELDORADO POR LA COPA PAÍS

3 de septiembre de 2025 reddeportiva