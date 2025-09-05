LFF: LA PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 15 DEL TORNEO DE LA B

La decimoquinta fecha del Torneo de Primera División B 2025, que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF), se jugará entre el viernes y el sábado. A continuación, todos los detalles de la programación. FOTO: Fátima es un importante protagonista del fútbol de ascenso capitalino.

—

Partidos de la fecha 15

Viernes 5 de Septiembre

Cancha del Club Fontana

12:30: Juniors-13 de Junio

15:30: Domingo Savio- José Manuel Estrada

—

Cancha del Club Sargento Rivarola

13:30: Sargento Rivarola- 17 de Agosto

15:30: Antenor Gauna- Atlético Rivadavia

—

Estadio Municipal de Misión Laishí

15:30: Estrellas de Laishí- Independiente Fontana

—

Cancha del Club 8 de Diciembre

14: Fátima- Juventud

—

Cancha auxiliar del Club Sol de América

13:30: Garrido- 6 de Enero

15:30: República Argentina- Katrina

—

Sábado 6 de Septiembre

Estadio Municipal de Herradura

15: Deportivo Tatané- Unión del Divino Niño

—