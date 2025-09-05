LFF: LA PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 15 DEL TORNEO DE LA B

La decimoquinta fecha del Torneo de Primera División B 2025, que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF), se jugará entre el viernes y el sábado. A continuación, todos los detalles de la programación. FOTO: Fátima es un importante protagonista del fútbol de ascenso capitalino.
—
Partidos de la fecha 15
Viernes 5 de Septiembre
Cancha del Club Fontana
12:30: Juniors-13 de Junio
15:30: Domingo Savio- José Manuel Estrada
—
Cancha del Club Sargento Rivarola
13:30: Sargento Rivarola- 17 de Agosto
15:30: Antenor Gauna- Atlético Rivadavia
—
Estadio Municipal de Misión Laishí
15:30: Estrellas de Laishí- Independiente Fontana
—
Cancha del Club 8 de Diciembre
14: Fátima- Juventud
—
Cancha auxiliar del Club Sol de América
13:30: Garrido- 6 de Enero
15:30: República Argentina- Katrina
—
Sábado 6 de Septiembre
Estadio Municipal de Herradura
15: Deportivo Tatané- Unión del Divino Niño
—