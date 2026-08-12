LFF: LO QUE DEJO LA FECHA 16 DEL TORNEO CLASIFICATORIO DE LA A
Con absoluta normalidad se disputaron los diez compromisos correspondientes a la
decimosexta fecha del Torneo Clasificatorio de Primera A 2026 que organiza la
Liga Formoseña de Fútbol. La nota la dio Tatané que goleó en calidad de visitante
a Villa Jardín por 7-1. Defensores del Rosario con 36 unidades lidera las posiciones.
A continuación todos los marcadores definitivos.
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FOTO 1: Una postal del cotejo que en la cancha del Club 8 de Diciembre sostuvieron los representativos de Villa Jardín y el Deportivo Tatane.
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FOTO 2: Marcadores definitivos de la fecha 16,
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