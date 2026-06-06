LFF: LOS PRIMEROS MARCADORES Y EL  COMPLEMENTO DE LA FECHA 4 DE LA B

Un total de siete partidos se jugaron en la tarde del viernes en el inicio de la cuarta fecha del Torneo de Primera División B 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF). Los restantes tres compromisos se disputarán el sábado. A continuación, los primeros resultados, y la programación del complemento de la jornada.
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Primeros marcadores definitivos
Viernes 5 de Junio
Cancha del Club Fontana
República Argentina 0- Atlético Rivadavia 0
Independiente Fontana 0- Sportivo Patria 4
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Cancha del Club 8 de Diciembre
Fátima 3- Domingo Savio 1
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Cancha del Club Sargento Rivarola
Sargento Rivarola 1- Unión del Divino Niño 1
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Cancha del Club Defensores del Rosario
Katrina 1- 17 de Agosto 0
Juniors 2- José Manuel Estrada 2
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Cancha Auxiliar del Club Sol de América
Platense 1- Antenor Gauna 1
6 de Enero 0- Juventud 0
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Sábado 6 de Junio
Cancha de la localidad de Villa Escolar
15:30: Deportivo Merlo- Garrido
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Cancha del Club Fontana
15:30: El Fortín- Sol de Mayo
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FOTO: José Manuel Estrada empató con Juniors y dejó de compartir la punta de la B.