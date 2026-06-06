Fútbol

LFF: LOS PRIMEROS MARCADORES Y EL  COMPLEMENTO DE LA FECHA 4 DE LA B

Porreddeportiva

Jun 6, 2026

 

 

 

Un total de siete partidos se jugaron en la tarde del viernes en el inicio de la cuarta fecha del Torneo de Primera División B 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF). Los restantes tres compromisos se disputarán el sábado. A continuación, los primeros resultados, y la programación del complemento de la jornada.

Primeros marcadores definitivos

Viernes 5 de Junio

Cancha del Club Fontana

República Argentina 0- Atlético Rivadavia 0

Independiente Fontana 0- Sportivo Patria 4

Cancha del Club 8 de Diciembre

Fátima 3- Domingo Savio 1

Cancha del Club Sargento Rivarola

Sargento Rivarola 1- Unión del Divino Niño 1

Cancha del Club Defensores del Rosario

Katrina 1- 17 de Agosto 0

Juniors 2- José Manuel Estrada 2

Cancha Auxiliar del Club Sol de América

Platense 1- Antenor Gauna 1

6 de Enero 0- Juventud 0

Sábado 6 de Junio

Cancha de la localidad de Villa Escolar

15:30: Deportivo Merlo- Garrido

Cancha del Club Fontana

15:30: El Fortín- Sol de Mayo

FOTO: José Manuel Estrada empató con Juniors y dejó de compartir la punta de la B.

 

 

 

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