Fútbol

LFF: Muchos goles en el inicio de la fecha 2 de Primera” A”

Porreddeportiva

Abr 19, 2026

 

Se registraron muchos goles en los siete partidos de la segunda fecha del Torneo de Primera “A” 2026, organizado por la Liga Formoseña de Fútbol. Los compromisos se cumplieron entre el sábado y la mañana del domingo.

Se destacaron dos goleadas: el 6-0 de 1º de Mayo sobre Villa Jardín, y el 4-1 de Defensores de Evita ante San Agustín. A continuación, los detalles:

Primeros resultados

Sábado 18 de Abril

Cancha Polideportivo Municipal de Laishí

Municipal de Laishí (3) vs. Estudiantes (SF) (1)

Domingo 19 de Abril

Cancha del Club San Lorenzo

1º de Mayo (6) vs. Villa Jardín (0)

San Lorenzo (0) vs. Libertad (Eva Perón) (0)

Cancha del Club Fontana

San Agustín (1) vs. Defensores de Evita (4)

Fontana (1) vs. Defensores del Rosario (2)

Cancha del Club Sargento Rivarola

Avellaneda (2) vs. Defensores de Herradura (2)

Deportivo Tatané (2) vs. 8 de Diciembre (0)

FOTO: Deportivo Tatané festeja en el vestuario el claro triunfo sobre 8 de Diciembre.

Reprogramación – Fecha 1 (Martes 21)

Cancha del Club San Lorenzo

15:30 | San José Obrero vs. Sol de América

Cancha Polideportivo Municipal de Laishí

15:30 | Estrellas de Laishí vs. San Martín

 

 

 

 

 

 

 

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