LFF: Muchos goles en el inicio de la fecha 2 de Primera” A”

Se registraron muchos goles en los siete partidos de la segunda fecha del Torneo de Primera “A” 2026, organizado por la Liga Formoseña de Fútbol. Los compromisos se cumplieron entre el sábado y la mañana del domingo.
Se destacaron dos goleadas: el 6-0 de 1º de Mayo sobre Villa Jardín, y el 4-1 de Defensores de Evita ante San Agustín. A continuación, los detalles:
Primeros resultados
Sábado 18 de Abril
Cancha Polideportivo Municipal de Laishí
Municipal de Laishí (3) vs. Estudiantes (SF) (1)
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Domingo 19 de Abril
Cancha del Club San Lorenzo
1º de Mayo (6) vs. Villa Jardín (0)
San Lorenzo (0) vs. Libertad (Eva Perón) (0)
Cancha del Club Fontana
San Agustín (1) vs. Defensores de Evita (4)
Fontana (1) vs. Defensores del Rosario (2)
Cancha del Club Sargento Rivarola
Avellaneda (2) vs. Defensores de Herradura (2)
Deportivo Tatané (2) vs. 8 de Diciembre (0)
FOTO: Deportivo Tatané festeja en el vestuario el claro triunfo sobre 8 de Diciembre.
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Reprogramación – Fecha 1 (Martes 21)
Cancha del Club San Lorenzo
15:30 | San José Obrero vs. Sol de América
Cancha Polideportivo Municipal de Laishí
15:30 | Estrellas de Laishí vs. San Martín