LFF: MUCHOS GOLES EN LA NOVENA FECHA DE LA A

La novena jornada del Torneo de Primera A de la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) alteró el orden en la cúspide de la clasificación tras la disputa de sus primeros ocho compromisos. Un total de 32 conquistas engalanaron una fecha caracterizada por la alta productividad ofensiva y por un cambio estratégico en la cima del campeonato.

Chacra 8 capitalizó al máximo la jornada al doblegar por 4-2 a San Lorenzo en un vibrante duelo de seis anotaciones. Este triunfo, combinado con el empate 1-1 entre el hasta entonces líder en solitario, Defensores del Rosario, y Villa Jardín, le permitió al conjunto de la «Chacra» dar el zarpazo y alcanzar la línea de lo más alto de la tabla de posiciones.

La jornada ofreció marcadores abultados y notables muestras de superioridad, resumidos a continuación:

Estrellas de Laishí 7 – 2 Libertad (Barrio Eva Perón)

8 de Diciembre 5 – 1 Avellaneda

Deportivo Tatané 4 – 1 1° de Mayo

Chacra 8 4 – 2 San Lorenzo

Defensores de Evita 2 – 0 Defensores de Herradura

Defensores del Rosario 1 – 1 Villa Jardín

Inter 0 – 1 San Agustín

Fontana 1 – 0 Municipal de Laishí

—

Pendientes

San Martín- San José Obrero

Sol de América- Estudiantes

—

FOTO 1: Alegria absoluta en el vestuario de Tatané tras la goleada sobre 1° de Mayo.

FOTO 2: Resultados y tabla de posiciones.

Acerca del autor reddeportiva Administrator Ver todas las entradas