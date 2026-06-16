LFF: MUCHOS GOLES EN LA NOVENA FECHA DE LA A
La novena jornada del Torneo de Primera A de la Liga Formoseña de Fútbol (LFF) alteró el orden en la cúspide de la clasificación tras la disputa de sus primeros ocho compromisos. Un total de 32 conquistas engalanaron una fecha caracterizada por la alta productividad ofensiva y por un cambio estratégico en la cima del campeonato.
Chacra 8 capitalizó al máximo la jornada al doblegar por 4-2 a San Lorenzo en un vibrante duelo de seis anotaciones. Este triunfo, combinado con el empate 1-1 entre el hasta entonces líder en solitario, Defensores del Rosario, y Villa Jardín, le permitió al conjunto de la «Chacra» dar el zarpazo y alcanzar la línea de lo más alto de la tabla de posiciones.
La jornada ofreció marcadores abultados y notables muestras de superioridad, resumidos a continuación:
Estrellas de Laishí 7 – 2 Libertad (Barrio Eva Perón)
8 de Diciembre 5 – 1 Avellaneda
Deportivo Tatané 4 – 1 1° de Mayo
Chacra 8 4 – 2 San Lorenzo
Defensores de Evita 2 – 0 Defensores de Herradura
Defensores del Rosario 1 – 1 Villa Jardín
Inter 0 – 1 San Agustín
Fontana 1 – 0 Municipal de Laishí
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Pendientes
San Martín- San José Obrero
Sol de América- Estudiantes
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FOTO 1: Alegria absoluta en el vestuario de Tatané tras la goleada sobre 1° de Mayo.
FOTO 2: Resultados y tabla de posiciones.