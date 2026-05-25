LFF: MUNICIPAL DE LAISHÍ EN LO MÁS ALTO DE LA CATEGORÍA A

Ya se jugaron nueve partidos de la sexta fecha del Torneo de Primera División A 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF). En el partido más importante de la jornada, en el clásico local Municipal de Laishí derrotó a Estrellas de Laishí por 2-1, resultado que le permite ser el solitario líder de la máxima categoría con 18 unidades. A continuación, todos los resultados, y la tabla de ubicaciones.
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Municipal de Laishí 2- Estrellas de Laishí
Defensores de Herradura 3- Estudiantes de San Francisco 2
Libertad del Eva Perón 0- Villa Jardín 0
Fontana 2- San Agustín 0
Avellaneda 1- Defensores de Evita 2
San José Obrero 0- 8 de Diciembre 0
Inter del barrio Obrero 1- Deportivo Tatané 2
San Lorenzo 0- Sol de América 1
1° de Mayo 1- Chacra 8 1
San Martín- Defensores del Rosario (juegan el martes 26)
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FOTO 1: El festejo de Municipal de Laishí tras imponerse en el clásico ante Estrellas de Laishí, y ser el único en la cima del torneo de la A.
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FOTO 2: La tabla de posiciones en la máxima categoría del fútbol capitalino.
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