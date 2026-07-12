LFF: PANORAMA DE LA FECHA 12 DEL TORNEO CLASIFICATORIO DE LA A

Un total de ocho compromisos se cumplieron este sábado por la fecha 12

del Torneo Clasificatorio de Primera División A 2026 que organiza la

Liga Formoseña de Fútbol (LFF). Chacra 8 derrotó a Estudiantes por 3-1

y ahora suma 29 unidades alcanzando la punta del certamen, posición que comparte

con Defensores del Rosario que empató 0-0 con San José Obrero.

A continuación los resultados

Foto 1: Libertad del Eva Perón que igualó con Fontana 1-1.

Foto 2: Los resultados de la jornada del sábado.

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