LFF: PANORAMA DE LA FECHA 12 DEL TORNEO CLASIFICATORIO DE LA A
Un total de ocho compromisos se cumplieron este sábado por la fecha 12
del Torneo Clasificatorio de Primera División A 2026 que organiza la
Liga Formoseña de Fútbol (LFF). Chacra 8 derrotó a Estudiantes por 3-1
y ahora suma 29 unidades alcanzando la punta del certamen, posición que comparte
con Defensores del Rosario que empató 0-0 con San José Obrero.
A continuación los resultados
Foto 1: Libertad del Eva Perón que igualó con Fontana 1-1.
Foto 2: Los resultados de la jornada del sábado.