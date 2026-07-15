LFF: PASO LA DUODÉCIMA FECHA DEL TORNEO CLASIFICATORIO DE LA A

Con la disputa del tres partidos se cerró la fecha 12 del Torneo Clasificatorio de Primera División A 2026 que organiza la Liga Formoseña de Fútbol (LFF). Sol de América igualó 1-1 con Defensores de Evita, Avellaneda cayó ante San Martín por 3-1, y Villa Jardín perdió frente a Estrellas de Laishí por 3-1. Defensores del Rosario y Chacra 8, ambos con 29 unidades, mandan en la tabla de posiciones. A continuación todos los resultados de la duodécima jornada.

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FOTO 1: Un pasaje del cotejo entre Sol de América y Defensores del Evita, fue en el estadio del

Lote 34, y ambos repartieron los puntos.

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FOTO 2: Resultados de los partidos de la fecha 12

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