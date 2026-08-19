LFF: SE COMPLETO LA FECHA 18 DEL CLASIFICATORIOS DE LA A

Con el triunfo de Sol de América sobre San Martin por 2-0, y el empate de 1-1 entre Libertad del barrio Eva Perón y 1° de Mayo, se cerró este martes la decimoctava y anteúltima fecha de la primera fase del Torneo Clasificatorio de la A 2026 que es organizado por la Liga Formoseña de Fútbol (LFF).

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Todos los resultados

Sol de América 2- San Martín 0

Libertad del Eva Perón 1- 1° de Mayo 1

Villa Jardín 2- Inter del barrio Obrero 4

Chacra 8 0- 8 de Diciembre 2

Defensores del Rosario 4- Avellaneda 1

Defensores de Evita 0- Deportivo Tatané 0

Estrellas de Laishí 2- Fontana 0

Defensores de Herradura 0- San José Obrero 1

San Lorenzo 1- Municipal de Laishí 1

Estudiantes 1- San Agustín 5

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FOTO 1: Sol de América se impuso al Franjeado por 2-0, en un juego válido por el certamen local de Primera A.

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FOTO 2: Tabla de posiciones de la A.

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