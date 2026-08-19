LFF: SE COMPLETO LA FECHA 18 DEL CLASIFICATORIOS DE LA A
Con el triunfo de Sol de América sobre San Martin por 2-0, y el empate de 1-1 entre Libertad del barrio Eva Perón y 1° de Mayo, se cerró este martes la decimoctava y anteúltima fecha de la primera fase del Torneo Clasificatorio de la A 2026 que es organizado por la Liga Formoseña de Fútbol (LFF).
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Todos los resultados
Sol de América 2- San Martín 0
Libertad del Eva Perón 1- 1° de Mayo 1
Villa Jardín 2- Inter del barrio Obrero 4
Chacra 8 0- 8 de Diciembre 2
Defensores del Rosario 4- Avellaneda 1
Defensores de Evita 0- Deportivo Tatané 0
Estrellas de Laishí 2- Fontana 0
Defensores de Herradura 0- San José Obrero 1
San Lorenzo 1- Municipal de Laishí 1
Estudiantes 1- San Agustín 5
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FOTO 1: Sol de América se impuso al Franjeado por 2-0, en un juego válido por el certamen local de Primera A.
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FOTO 2: Tabla de posiciones de la A.