LFF: TATANÉ CAMPEÓN DE LA “B”

El equipo del Deportivo Tatané derrotó a Estrellas de Laishí por 3-0, y se consagró campeón del Torneo de Primera “B” 2025 organizado por la Liga Formoseña de Fútbol (LFF). Los goles del ganador fueron conseguidos por: Matías Paredes, Cristian Caballero y Ernesto Zacarías. Dirigió el árbitro Daniel Ebel.

FOTO 1: Deportivo Tatané brillante campeón de la “B”, lo consiguió en su tercera final. El plantel posando tras la consagración, junto a Jorge Jofré.

El cotejo se cumplió en el estadio del Club Defensores de Evita, ante un buen marco de público. Tatané ganador del reducido es un justo campeón, y junto a Estrellas de Laishí ganador de la fase de clasificación, jugaran el año venidero en Primera División “A”.

La ceremonia de premiación fue presidida por el titular de la LFF ingeniero Jorge Jofré. Un gran cierre para la principal categoría del ascenso. Ahora toda la alegría se traslada a Tatané. Felicitaciones a la institución cuyo presidente es Bernardino Irala.

FOTO 2: Estrella de Laishí se quedó con el subcampeonato y también jugará en Primera “A” en el 2026. Todos posan para el recuerdo, junto al dirigente Jorge Jofré.

 

 

