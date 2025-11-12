LFF: TATANÉ Y SAVIO CLASIFICARON A LA FINAL POR EL SEGUNDO ASCENSO

Los equipos del Deportivo Tatané y Domingo Savio, disputaran la final del cuadrangular de la categoría B que organiza la Liga Formoseña de Fútbol, el ganador se adjudicará el segundo ascenso a la Primera A. El primer ascendido fue Estrellas de Laishí, ganador de la fase Regular. FOTO 1: Deportivo Tatané festejo en la localidad de Herradura.

A continuación, todos los detalles

—

Martes 11 de Noviembre

—

Estadio Municipal de Herradura

Deportivo Tatané 2 (Ernesto Zacarías y Williams Cárdenas)- Katrina 1 (Benito Gamarra)

Clasificado: Deportivo Tatané

—

Cancha del Club Fontana

Domingo Savio 1 (Gabriel Gauna) – República Argentina 1 (Ramón Monasterio)

Clasificado: Domingo Savio, por contar con ventaja deportiva, mejor ubicación en la tabla en la fase regular

—

FOTO 2: Domingo Savio un merecido finalista que buscará el boleto a la Primera A.