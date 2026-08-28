LFF: TODO LISTO PARA LA FECHA 13 DE LA CATEGORÍA B
La decimotercera fecha del Torneo de Primera B se jugará entre este viernes y el sábado. El juego excluyente es el que protagonizaran Sportivo Patria y Estrada, puntero y escolta del certamen, será el sábado en horario central en la cancha del Club Fontana.
A continuación, la programación completa
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Fecha 13- Categoría B
Viernes 28 de agosto
Cancha del Club San Lorenzo
13:30: Unión del Divino Niño- 17 de Agosto
15:30: Atlético Rivadavia- Juventud
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Cancha Auxiliar del Club Sol de América
13:30: Antenor Gauna- Sol de Mayo
15:30: República Argentina- Katrina
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Cancha del Club Fontana
13:30: Independiente Fontana- Deportivo Merlo de Villa Escolar
15:30: Platense- Juniors
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Cancha del Club 8 de Diciembre
15:30: Fátima- 6 de Enero
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Sábado 29 de Agosto
13:30: Domingo Savio- Garrido
15:30: Sportivo Patria- Estrada
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Cancha del Club Sargento Rivarola
15: Sargento Rivarola- El Fortín
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FOTO: Sportivo Patria cómodo líder del fútbol de la categoría B.