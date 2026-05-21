LFF: TODO LISTO PARA LA TERCERA FECHA DE LA B

La Liga Formoseña de Fútbol (LFF) confirmó que la tercera fecha del Torneo de Primera B 2026 se jugará íntegramente entre el viernes 22 y sábado 23. A continuación todos los detalles: Cruces, días, horarios y escenarios.
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Viernes 22 de Mayo
Cancha del Club San Lorenzo
13:30: Garrido- Independiente Fontana
15:30: Estrada- Deportivo Merlo
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Cancha del Club Fontana
15:30: Antenor Gauna- Sargento Rivarola
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Cancha del Club Defensores del Rosario
15:30: Atlético Rivadavia- Fátima
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Sábado 23 de Mayo
Cancha del Club Defensores del Rosario
13:30: Domingo Savio- 6 de Enero
15:30: Juventud- Katrina
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Cancha del Club Fontana
15:30: Sportivo Patria- Platense
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Cancha del Club San Lorenzo
13:30: Unión de Divino Niño- República Argentina
15:30: Sol de Mayo- Juniors
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Cancha del Defensores del Rosario
15:30: 17 de Agosto- El Fortín.
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FOTO: Equipo de Fátima que compite con buen suceso en el fútbol de ascenso de la capital formoseña.