Fútbol

LFF: TODO LISTO PARA LA TERCERA FECHA DE LA B

Porreddeportiva

May 20, 2026

 

La Liga Formoseña de Fútbol (LFF) confirmó que la tercera fecha del Torneo de Primera B 2026 se jugará íntegramente entre el viernes 22 y sábado 23. A continuación todos los detalles: Cruces, días, horarios y escenarios.

Viernes 22 de Mayo

Cancha del Club San Lorenzo

13:30: Garrido- Independiente Fontana

15:30: Estrada- Deportivo Merlo

Cancha del Club Fontana

15:30: Antenor Gauna- Sargento Rivarola

Cancha del Club Defensores del Rosario

15:30: Atlético Rivadavia- Fátima

Sábado 23 de Mayo

Cancha del Club Defensores del Rosario

13:30: Domingo Savio- 6 de Enero

15:30: Juventud- Katrina

Cancha del Club Fontana

15:30: Sportivo Patria- Platense

Cancha del Club San Lorenzo

13:30: Unión de Divino Niño- República Argentina

15:30: Sol de Mayo- Juniors

Cancha del Defensores del Rosario

15:30: 17 de Agosto- El Fortín.

FOTO: Equipo de Fátima que compite con buen suceso en el fútbol de ascenso de la capital formoseña.

 

 

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