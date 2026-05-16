Fútbol

LFF: Todo listo para la segunda fecha de la Primera División B

May 14, 2026

 

Entre el viernes 15 y el sábado 16 de mayo se disputarán los nueve encuentros correspondientes a la segunda jornada del Torneo Anual de Primera División B 2026, organizado por la Liga Formoseña de Fútbol.

La programación oficial destaca los atractivos cruces entre Independiente de Fontana frente a Estrada, y Sargento Rivarola ante Sportivo Patria. A continuación, repasamos el cronograma completo con sus respectivos horarios y escenarios.

Cronograma de partidos

Viernes 15 de mayo

Cancha: Club 8 de Diciembre

15:00 hs: Fátima vs. Unión Divino Niño

Cancha: Club Fontana

13:30 hs: Independiente de Fontana vs. Estrada

15:30 hs: República Argentina vs. Antenor Gauna

Cancha: Club San Lorenzo

13:30 hs: Atlético Rivadavia vs. Domingo Savio

15:30 hs: Platense vs. Garrido

Cancha: Club Defensores del Rosario

13:30: Huracán Katrina vs. 6 de Enero

15:30 hs: Juniors vs. 17 de Agosto

Sábado 16 de mayo

Cancha: Club Fontana (A puertas cerradas / Sin público)

13:30 hs: El Fortín vs. Juventud Unida

Cancha: Club Sargento Rivarola

15:00 hs: Sargento Rivarola vs. Sportivo Patria

FOTO: Platense es uno de los buenos equipos que compite en la segunda categoría del fútbol de la capital formoseña.

 

 

 

 

 

 

