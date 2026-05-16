LFF: Todo listo para la segunda fecha de la Primera División B

Entre el viernes 15 y el sábado 16 de mayo se disputarán los nueve encuentros correspondientes a la segunda jornada del Torneo Anual de Primera División B 2026, organizado por la Liga Formoseña de Fútbol.
La programación oficial destaca los atractivos cruces entre Independiente de Fontana frente a Estrada, y Sargento Rivarola ante Sportivo Patria. A continuación, repasamos el cronograma completo con sus respectivos horarios y escenarios.
Cronograma de partidos
Viernes 15 de mayo
Cancha: Club 8 de Diciembre
15:00 hs: Fátima vs. Unión Divino Niño
Cancha: Club Fontana
13:30 hs: Independiente de Fontana vs. Estrada
15:30 hs: República Argentina vs. Antenor Gauna
Cancha: Club San Lorenzo
13:30 hs: Atlético Rivadavia vs. Domingo Savio
15:30 hs: Platense vs. Garrido
Cancha: Club Defensores del Rosario
13:30: Huracán Katrina vs. 6 de Enero
15:30 hs: Juniors vs. 17 de Agosto
Sábado 16 de mayo
Cancha: Club Fontana (A puertas cerradas / Sin público)
13:30 hs: El Fortín vs. Juventud Unida
Cancha: Club Sargento Rivarola
15:00 hs: Sargento Rivarola vs. Sportivo Patria
FOTO: Platense es uno de los buenos equipos que compite en la segunda categoría del fútbol de la capital formoseña.