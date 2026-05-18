LIBERTAD DE CLORINDA GANÓ EL  FEDERATIVO DE CLUBES 2026

Libertad de Clorinda se consagró campeón del Torneo Federativo de Clubes 2026 tras vencer en la tanda de penales a Estrellas de Laishí. El encuentro, que finalizó sin goles durante el tiempo reglamentario, se disputó en el estadio del Club Atlético Laguna Blanca ante un importante marco de público.

En una definición marcada por la paridad, el equipo clorindense se impuso por 5-4 desde los doce pasos. Con este resultado, el conjunto dirigido por Alejo Fiorino obtuvo la Copa Atanasio Cardozo y aseguró su participación en el próximo Torneo Regional Amateur, plaza otorgada por la Federación Formoseña de Fútbol (FFF).

El arbitraje estuvo a cargo de una terna de Ibarreta, encabezada por Ezequiel Rodríguez como juez principal, asistido por Guillermo Figueredo y Guillermo Benítez. La ceremonia de premiación fue presidida por Alejo Espinoza, titular de la FFF, quien destacó el normal desarrollo del certamen y el comportamiento de los protagonistas.

Por su parte, Estrellas de Laishí, representante de la Liga Formoseña de Fútbol, finalizó el torneo como subcampeón, recibiendo el reconocimiento de los asistentes por su desempeño deportivo a lo largo de la competencia final.

—

FOTO 1 (Gentileza del sitio Al Límite de Laguna Blanca): Libertad de Clorinda campeón del Federativo. Jugará el Regional Amateur.

—

FOTO 2 (Gentileza del sitio Al Límite de Laguna Blanca) : Estrellas de Laishí fue un digno finalista de una competencia que reunió a muy buenos equipos.