Liga Evolución: Pineda, premio a la valla menos vencida con Argentina

Con una destacada actuación de Elvis Pineda, arquero de San Martín de Formosa, la Selección Argentina Sub 20 de Fútbol Playa se consagró subcampeona de la Liga Evolución CONMEBOL, disputada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde Chile obtuvo el título.

El formoseño y Agustín Britos fueron distinguidos por registrar la valla menos vencida del certamen, un reconocimiento al desempeño de ambos guardametas durante la competencia. La Liga Evolución se desarrolla en el marco del Programa CONMEBOL Evolución, con la participación de selecciones de las zonas Norte y Sur, en fútbol playa y futsal, tanto en las categorías Sub 20 como Mayores.

Para Pineda, esta fue su tercera participación en un torneo sudamericano con el combinado nacional. Anteriormente, integró el equipo Sub 20 que compitió en Asunción, Paraguay, donde también estuvo presente Juan Duarte, otro representante local. Además, formó parte del seleccionado Sub 21 que disputó un certamen en Lima, Perú.

El desempeño del joven arquero refleja el crecimiento del fútbol playa formoseño y la proyección de sus deportistas en el ámbito internacional.

Esta disciplina llegó a Formosa por iniciativa del presidente de la Liga Formoseña de Fútbol (LFF), Ing. Jorge Jofré, quién apostó por esta modalidad de juego. A partir de trabajo del responsable Oscar Gómez, dirigentes, jugadores, cuerpos técnicos y árbitros, el fútbol playa experimentó un notable desarrollo en los últimos años.

Asimismo, vale destacar la organización de los torneos y el constante acompañamiento del público, aspectos que contribuyen al fortalecimiento y la consolidación de esta actividad deportiva en la provincia, que tiene como escenario principal al Complejo Deportivo Municipal “Los Iglús”.

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