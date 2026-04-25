Fútbol

Liga Formoseña: Defensores de  Evita manda y es el único líder

Porreddeportiva

Abr 25, 2026

 

En una jornada vibrante en el Polideportivo Policial, el «Defe» se quedó con el duelo clave ante San José Obrero y mira a todos desde arriba. La victoria marcó el inicio de la tercera fecha del Torneo de Primera “A” – Copa Gobierno de la Provincia de Formosa, que también tuvo a un Chacra 8 implacable. La programación prevista para hoy sábado fue suspendida teniendo en cuenta el mal estado de los campos juego.

El «Defe» se adueñó de la cima

En el plato fuerte de la tarde, Defensores de Evita derrotó 1 a 0 a San José Obrero. En un partido de dientes apretados y paridad absoluta, la diferencia la marcó Samuel Arce. Su gol no solo valió tres puntos, sino que le permitió a su equipo alcanzar la punta en soledad del Torneo Anual.

Chacra 8 fue pura solidez

En el primer turno, Chacra 8 ratificó su buen presente con un triunfo contundente por 2 a 0 frente a Inter del Barrio Obrero.

Goleadores: Brian López y Pablo Giménez (en contra).

Análisis: El «Albo» manejó los tiempos con autoridad y nunca puso en riesgo el resultado, consolidándose como un rival de cuidado.

Jornada suspendida: El mal estado de los campos de juego obligó en la mañana de este sábado 25 a la Liga Formoseña de Fútbol a suspender íntegramente la jornada prevista para hoy. Los compromisos serán reprogramados el martes 27.

FOTO 1: Comunicado de la Liga Formoseña de Fútbol.

FOTO 2: Defensores de Evita dejó los tres puntos en casa tras imponerse a San José Obrero.

 

 

Por reddeportiva

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