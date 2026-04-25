Liga Formoseña: Defensores de  Evita manda y es el único líder

En una jornada vibrante en el Polideportivo Policial, el «Defe» se quedó con el duelo clave ante San José Obrero y mira a todos desde arriba. La victoria marcó el inicio de la tercera fecha del Torneo de Primera “A” – Copa Gobierno de la Provincia de Formosa, que también tuvo a un Chacra 8 implacable. La programación prevista para hoy sábado fue suspendida teniendo en cuenta el mal estado de los campos juego.

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El «Defe» se adueñó de la cima

En el plato fuerte de la tarde, Defensores de Evita derrotó 1 a 0 a San José Obrero. En un partido de dientes apretados y paridad absoluta, la diferencia la marcó Samuel Arce. Su gol no solo valió tres puntos, sino que le permitió a su equipo alcanzar la punta en soledad del Torneo Anual.

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Chacra 8 fue pura solidez

En el primer turno, Chacra 8 ratificó su buen presente con un triunfo contundente por 2 a 0 frente a Inter del Barrio Obrero.

Goleadores: Brian López y Pablo Giménez (en contra).

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Análisis: El «Albo» manejó los tiempos con autoridad y nunca puso en riesgo el resultado, consolidándose como un rival de cuidado.

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Jornada suspendida: El mal estado de los campos de juego obligó en la mañana de este sábado 25 a la Liga Formoseña de Fútbol a suspender íntegramente la jornada prevista para hoy. Los compromisos serán reprogramados el martes 27.

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FOTO 1: Comunicado de la Liga Formoseña de Fútbol.

FOTO 2: Defensores de Evita dejó los tres puntos en casa tras imponerse a San José Obrero.

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