Llega un fin de semana cargado con deportes, recorridos guiados, ferias y música en la ciudad

La Municipalidad de Formosa preparó una agenda cargada de actividades para este fin de semana en distintos puntos de la ciudad.

La Municipalidad de Formosa preparó una agenda cargada de actividades para este fin de semana en distintos puntos de la ciudad. Paseos en piragua por el río Paraguay (FOTO), ferias gastronómicas, zumba al aire libre, fútbol playa, recorridos guiados y emprendedores locales con sus productos. Todo con acceso libre y gratuito.

El sábado arranca temprano. Desde las 7.30 y hasta las 13 horas, en el paseo frutihortícola del barrio Parque Urbano, los vecinos podrán recorrer la Frutiferia en tu Ciudad, con combos y ofertas de frutas, verduras y pescados de río.

Por la tarde, a las 16.30, quienes quieran vivir el río de cerca tienen una oportunidad: los paseos en piraguas por el Paraguay, con salida desde el Puerto de la Ciudad. Una actividad que permite disfrutar del paisaje y del contacto directo con el agua en una de las postales más lindas que ofrece Formosa.

El sábado desde las 18 y hasta las 21 hs el palacio de intendencia abrirá sus puertas para la esperada Feria Emprendedora, con stands de emprendedores locales y música en vivo. Una vidriera para los formoseños que producen y que encuentran en estos espacios municipales un lugar donde mostrar sus creaciones.

A las 18 horas se pondrá en marcha el City Tour «Mimándonos», un recorrido guiado por espacios emblemáticos de la ciudad en el marco del Mes de la Mujer. La salida será desde la Oficina de Información Turística, en avenida 25 de Mayo y Mitre. Los cupos son limitados, así que conviene anotarse con tiempo.

A las 19 horas, la plaza San Martín se transforma con la propuesta Zumba en tu Ciudad, y media hora más tarde, a las 19.30, el Complejo Los Iglús será escenario de los cuartos de final del Torneo de Fútbol Playa en categorías masculina y femenina.

El sábado y el domingo, desde las 19, el Paseo Ferroviario recibirá al Festy Stickers, una feria que reunirá a más de 50 expositores en uno de los espacios públicos recuperados que más movimiento viene generando en la ciudad.

La agenda de este fin de semana se suma a la política que impulsa el intendente Jorge Jofré de ofrecer propuestas recreativas, culturales y deportivas en los espacios públicos de Formosa, apostando a que los vecinos y las familias tengan opciones para disfrutar la ciudad sin que el bolsillo sea un obstáculo.