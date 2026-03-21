Polideportivo

Llega un fin de semana en la ciudad cargado de actividades recreativas y deportivas

Porreddeportiva

Mar 21, 2026

AGENDA

 

La propuesta incluye iniciativas deportivas, ferias gastronómicas, música, visitas guiadas y actividades al aire libre, todas con acceso libre y gratuito.

La Municipalidad de Formosa invita a los vecinos y vecinas a participar de una variada agenda de actividades que se desarrollarán durante el fin de semana en distintos puntos de la ciudad. La propuesta incluye iniciativas deportivas, ferias gastronómicas, música, visitas guiadas y actividades al aire libre, todas con acceso libre y gratuito.

Entre las opciones destacadas se encuentran los paseos en piraguas por el río Paraguay, que se realizarán el sábado a las 16:30 horas con salida desde el Puerto de la Ciudad, una actividad pensada para disfrutar del paisaje y el contacto con la naturaleza. Además, en el mismo lugar, pero desde las 16:00, se realizará la Escuela de iniciación deportiva de Canotaje, para cuya inscripción los interesados pueden comunicarse con la instructora Mercedes Merlo al teléfono 362-4237475.

También durante el sábado se llevará a cabo el Encuentro de Vóley Juvenil, categoría femenina sub 13 y sub 14 desde las 17:00 en el complejo Los Iglús.

Por otra parte, el sábado de 18 a 20 horas realizará un encuentro literario en el Salón Cultural Municipal (Pringles y Rivadavia), en donde tendrá lugar la presentación del libro “Reflexiones filosóficas sobre anécdotas de la Historia y las historias”, con la presencia de su autor, Gustavo Adolfo Villada. En el marco de la actividad, también se llevará adelante un concurso de microcuentos de temática libre, que contará con premios y sorpresas, invitando a la comunidad a participar y disfrutar de una propuesta cultural abierta a todo público.

En tanto, a las 19 horas se desarrollará la propuesta “Zumba en tu Ciudad” en la plaza San Martín, mientras que a las 19:30 horas, en el Complejo Los Iglús, se disputarán las semifinales del Torneo de Fútbol Playa en categorías masculina y femenina.

 

 

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