LNB: Así quedaron definidos los cruces de la Copa Islas Malvinas

Se terminó de establecer el orden definitivo y los cruces del evento que reúne a los cuatro mejores equipos de la primera mitad de la temporada 2025/26.

La derrota de Ferro ante Platense en la noche del jueves terminó de ordenar el tablero. Con ese juego, Oeste completó sus primeros 18 partidos y quedó oficialmente definido el posicionamiento final de los cuatro equipos que ya tenían asegurada su clasificación a la Copa Islas Malvinas.

El equipo de Caballito cerró el tramo inicial con récord 12-6, el cual marca que lo dejó igualado con Independiente y La Unión. A partir de esa paridad, el ordenamiento se resolvió de acuerdo a los criterios establecidos en el Reglamento General de Competencias.

Independiente se aseguró el primer puesto gracias a la ventaja obtenida en los enfrentamientos directos frente a La Unión de Formosa y Ferro, a quienes venció por 91-87 y 87-75 respectivamente. En tanto, La Unión se ubicó en la segunda posición por aplicación del artículo 23.2.1 del reglamento, que establece que, en caso de no haber jugado entre sí, la clasificación se define por diferencia de gol en los primeros 18 encuentros. En ese rubro, el equipo dirigido por Narvarte registró +84, superando el +63 de Ferro.

De esta manera, las posiciones finales quedaron conformadas de la siguiente forma:

1° Independiente (12-6)

2° La Unión (12-6)

3° Ferro (12-6)

4° Obras (11-7)

Con el orden ya definido, también quedaron confirmados los cruces de semifinales de la Copa Islas Malvinas: Independiente se medirá con Obras, mientras que La Unión hará lo propio frente a Ferro.

Cabe recordar que la Copa Islas Malvinas reúne a los cuatro mejores equipos de la primera mitad de la fase regular de la Liga Nacional y se disputará íntegramente en una única sede. El certamen se desarrollará los días 1 y 2 de abril, con escenario a confirmar a partir del proceso de licitación correspondiente.

