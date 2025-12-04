LNB: Contundente triunfo de La Unión

El equipo de Formosa le ganó a Instituto 82 a 58 con una notable superioridad que se evidenció de principio a fin. FOTO: La Unión consiguió un éxito contundente que sigue arriba en la tabla de la Liga Nacional de Básquetbol.

La Unión 82-58 Instituto

Dominó el juego desde un 14 a 1 en los primeros 4 minutos del partido, se impuso en cada uno de los cuartos y terminó sacando una máxima de 30 sin dejar una sola opción al rival para que lo complique. Machuca con 18 puntos, Marina con 16, Alorda con 14 y Elsener con 11 fueron los que sobresalieron en el local. Garello fue el único en doble dígito en el visitante con 11.

Arranque ideal para La Unión con Alorda y Marina sumando puntos para ponerse 6 a 0 en 1,30 minuto, agregando más adelante a Machuca con dos triples en fila para sacar 13 en 4 minutos -14 a 1-. Gran inicio ofensivo y también atrás donde solo con libres anotó Instituto en los primeros 5 minutos -dos de Copello-. Llegó la rotación en ambos, pero el local seguía muy eficaz en ataque. Ahora con protagonismo de Nuno para tener margen de 16 -18 a 2-. Garello comenzó a solucionar los problemas ofensivos de la visita -6 puntos-, creció Whelan y la brecha, para cerrar el cuarto, bajó a 8 -22 a 14-.

El segundo largó con poco gol para un 6 a 5 de Instituto en 5 minutos que poco movió la diferencia. La Unión despertó en ataque con un triple de Marina sobre la chicharra y corriendo a cancha abierta con Spano para un 5-0 que lo volvió a poner por encima de los 10 -32 a 20-. Fue un inicio ese par de acciones porque el local ganó confianza, anotó con Marina y Alorda y ganaba por 14 -40 a 26- con 2 minutos de juego.

Con triple de Machuca y libres de Alorda, La U inauguró el tercer cuarto con un 5-0 que lo subió por 18 -47 a 29-. Un segundo acierto de tres de Machuca registró nueva máxima, ahora de 20 -52 a 32- y el partido volvía a transmitir que el local tenía todo muy bajo control. Así siguió por el resto del cuarto que se cerró con el local arriba 61 a 43. Como en el tercero, el cuarto parcial vino con una corrida de 5-0 para La U, toda de Elsener, y los 20 de máxima pasaron a ser 23 -66 a 43-.

Era todo del local que cerca de los 5 minutos tenía 27 a su favor con tres de Spano -74 a 47-. Ver otro partido de ahí al final era muy difícil y fue imposible. Instituto no encontró la manera de dañar en serio la defensa local y mucho menos pudo resguardarse atrás. La distancia llegó a los 30 -77 a 47- y para el resto llegaron los relevos.

Informe y fotos: Prensa La Unión.