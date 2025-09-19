LNB: CUENTA REGRESIVA PARA EL DEBUT DE LA UNIÓN DE FORMOSA

La franquicia formoseña en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), La Unión, ha ingresado en el segmento final de su preparación de cara a la participación en la edición 2025-2026 de la máxima competencia de clubes. El plantel dirigido por el marplatente Guillermo Narvarte, entrena diariamente en el polideportivo cincuentenario a la espera del inicio del certamen. FOTO: Guillermo Narvarte confía en llegar en óptimas condiciones al inicio de la LNB.

La Unión debutará el jueves 25 de septiembre, cuando en el Cincuentenario reciba a Regatas de Corrientes. Originalmente el cruce con el conjunto remero estaba fijado para el día 29.

La Unión, viene de jugar un amistoso con Oberá Tennis Club (OTC) de Misiones, y jugando de local perdió por 72-11. Sin embargo, el técnico Narvarte se mostró conforme por el rendimiento de sus dirigidos, y valoró el compromiso de todos los jugadores en cuanto a prepararse de la mejor manera y luego buscar ser protagonista en la competitiva Liga Nacional.

