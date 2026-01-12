LNB: EN AGÓNICA DEFINICIÓN LA UNIÓN LE GANÓ A QUIMSA

En su primer juego del 2026, el equipo de Formosa le ganó a Quimsa 78 a 77 en el Cincuentenario. Cinco jugadores en doble dígito para el ganador con 15 de Elsener, 14 de Acevedo, 11 de Graterol y Spano y 10 de Machuca. En la visita hubo 22 de Lema, 19 de Robinson y 12 de Jonhson. FOTO: Un pasaje del cotejo en que La Unión alcanzó un valioso triunfo ante la Fusión.

La Unión 78-77 Quimsa

Diez minutos iniciales de equilibrio pleno tuvo el juego con un par de desniveles en los segundos 5 minutos. Estaban 12 a 11 para La U en la mitad inicial y luego cada uno encontró un pasaje a favor que le permitió conseguir margen de 4. Primero fue el local con Machuca y Graterol para ponerse 17 a 13 y en el tramo final del capítulo fue Quimsa con Orresta y Lema para un 23 a 19. Cerraron la fracción con ventaja visitante de 23 a 21.

Lema de nuevo protagonista en el inicio del segundo para subir a los suyos por 5 -30 a 25- pero respuesta inmediata del local con una carrera de 8-0 con Nuno, Acevedo y Spano para quedar al frente en 4 minutos de juego -33 a 30-. Ramella pidió tiempo y en el regreso La Unión estiró su 8-0 a 11-0 con Machuca y con Spano un 13-0 para tomar ventaja de 8 -38 a 30-. No la pudo sostener nada de tiempo porque con Figueredo, Lema y Solanas hubo un 7-0 que arrimó a Quimsa a la mínima -38 a 37-. Resistieron los de Narvarte con 5-0 entre Machuca, Spano y Elsener y el primer tiempo se terminó con un 45 a 41.

7 a 7 en 5 minutos del tercero para que nada se mueva. La Unión al frente por cuatro hasta que Marina anotó de tres para tomar 7 -55 a 48-. Cada vez más intensidad que también incluía los roces del juego y las faltas que se cobraban y también las que no. A los dos les costaba anotar y ya en los 2 minutos finales era negocio para el local que ganaba 58 a 55.

Largó el cuarto final con un 62-58 para los de Narvarte y en 2 minutos Quimsa metió un 8-2 que lo puso arriba como no ocurría desde el segundo cuarto -66 a 64-.

Con el juego 70 a 67 para Quimsa hubo sanción de falta ofensiva de Marina sobre Collomb -incluyó advertencia al jugador de Quimsa de no simular- que derivó además en técnico. Provecho pleno para la visita con 4 puntos de Robinson y 74 a 67 a favor con 5,44 minutos por jugar. La visita sintió que era el momento para dar el golpe y fue por ese camino. Robinson anotó de tres para tener 10 -77 a 67- pero vino La Unión a jugarse. Cerró su tablero, enfrente metió dos triples -Acevedo y Graterol- y con 2,39 minutos estaban separados por tres -77 a 74-. Fue por todo. Machuca ganó dos libres a 1,52 para anotar por dos y quedar 77 a 76 y con Spano abajo del aro La U pasó 78 a 77. Con 6 segundos la última bola era de los de Ramella y la defensa del local hizo el resto. Después de estar 10 abajo metió un 11-0 que le dio la victoria.

Informe y fotos: Prensa La Unión.