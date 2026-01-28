Básquetbol

LNB: Formosa recibirá la primera  edición de la Copa Islas Malvinas

Porreddeportiva

Ene 28, 2026

 

El estadio Cincuentenario en la capital formoseña, la casa de La Unión en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), recibirá a los cuatro equipos clasificados. El miércoles 1 de abril serán las semifinales, mientras que el jueves 2 se disputará la Gran Final.

La Asociación de Clubes de Básquetbol confirmó al estadio Cincuentenario de Formosa como sede elegida para disputar los encuentros decisivos de la Copa Islas Malvinas.

El certamen se disputará íntegramente en una sola sede y se extenderá durante dos jornadas, serán los días 1 y 2 de abril.

Independiente (O), La Unión, Ferro y Obras Basket son los cuatro semifinalistas que irán por la consagración.

LOS CLASIFICADOS

1º Independiente (Oliva)

2º La Unión (Formosa)

3º Ferro (Buenos Aires)

4º Obras Basket (Buenos Aires)

SEMIFINALES

Miércoles 1 de abril

Independiente vs Obras – Hora a confirmar

La Unión vs Ferro – Hora a confirmar

FINAL

Jueves 2 de abril – Hora a confirmar

 

 

Por reddeportiva

