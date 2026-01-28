LNB: Formosa recibirá la primera  edición de la Copa Islas Malvinas

El estadio Cincuentenario en la capital formoseña, la casa de La Unión en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), recibirá a los cuatro equipos clasificados. El miércoles 1 de abril serán las semifinales, mientras que el jueves 2 se disputará la Gran Final.
La Asociación de Clubes de Básquetbol confirmó al estadio Cincuentenario de Formosa como sede elegida para disputar los encuentros decisivos de la Copa Islas Malvinas.
El certamen se disputará íntegramente en una sola sede y se extenderá durante dos jornadas, serán los días 1 y 2 de abril.
Independiente (O), La Unión, Ferro y Obras Basket son los cuatro semifinalistas que irán por la consagración.
LOS CLASIFICADOS
1º Independiente (Oliva)
2º La Unión (Formosa)
3º Ferro (Buenos Aires)
4º Obras Basket (Buenos Aires)
SEMIFINALES
Miércoles 1 de abril
Independiente vs Obras – Hora a confirmar
La Unión vs Ferro – Hora a confirmar
FINAL
Jueves 2 de abril – Hora a confirmar