LNB: Independiente ganó en  Formosa y se adelantó 1-0

Desde un primer cuarto donde tomó ventaja de 10 (31 a 21) el equipo de Oliva dominó a La Unión de principio a fin para quedarse con el primer punto de la serie de reclasificación con un 102 a 91. Gran tarea colectiva con 6 jugadores en dos dígitos en el ganador con 18 de Vallejos, 15 de Tabarez, 14 de Cáffaro, 12 de Filippeti y 11 para Marcucci y Barrionuevo. En el local, 20 de Marina y 18 de Beavers y Graterol. El segundo juego entre La Unión y su par de Independiente se cumplirá el domingo 26, desde las 21, en el polideportivo Cincuentenario de la capital formoseña.

La Unión 91-102 Independiente (O)

Después de un inicio donde Graterol fue vital en la ofensiva del local para tomar una ventaja de 10 a 5, Independiente pasó 11 a 10 sacando rédito de los rebotes ofensivos y desde allí (más allá de una igualdad en 14) se mantuvo adelante con goleo muy repartido, incluso con aporte de tres de los cuatro que vinieron desde el banco (ya habían sumado los iniciales). El local sufrió en defensa y así el margen llegó a ser de 10 con el 31 a 21 del final del capítulo.

Marina activó a los de Narvarte con un 6-0 en la largada del segundo (31 a 26), pero la visita mantenía sus variantes ofensivas y lideraba. Fue mejorando la defensa del local que, incluso pudo correr, para quedar a un triple en 5 minutos de acción (35 a 32). Entre Cáffaro y Rolfi (adentro y afuera) Independiente se acercó a los 10 que había sacado (42 a 33), con Tabarez de tres ya tenía 14 (51 a 37) en los 2 minutos finales y completó el cuarto con dominio pleno, tal como ocurrió en el cierre del primero, para ir al descanso con un favorable 54 a 41.

Salió con otra energía La Unión al segundo tiempo, pero no era suficiente contra un rival que seguía muy en foco. Independiente sacó 17 (64 a 47) siempre con amplio repertorio ofensivo y entre esa nueva energía del local y un pasaje positivo de Beavers y Elsener la ventaja bajó a 10 (69 a 59) a 4,22 minutos del cierre. Claro que los problemas para cuidar el aro propio no tenían solución en el local y así en una ráfaga otra vez la visita se iba (77 a 61).

Cuarto final para ver si asomaba otro partido, al menos para La U, pero no pasó. Empujó siempre, pero Independiente sostuvo su ventaja, como en todo el juego, con dos o tres vías de gol a mano. A 12 (87 a 75) a falta de 6 minutos se puso el local, a 11 (89 a 78) con 5 y con 3 minutos, lograba bajar el doble dígito (91 a 83) por primera vez desde el final del primer cuarto. Con 2 minutos de partido la visita ganaba 94 a 85 y a La Unión ya no alcanzó con el ímpetu, como en toda la noche.

FOTO: La Unión no rindió a la altura de la expectativa generada en la previa, y cayo sin atenuantes ante Independiente Oliva.

Informe y fotos: Prensa La Unión.