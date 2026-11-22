El equipo de Oliva derrotó a La Unión por 89-82 en el Cincuentenario, con un gran pasaje ofensivo en el último cuarto, en el que anotó 33 puntos para quebrar la paridad. Filippetti y Vallejos fueron los máximos anotadores del ganador con 18 puntos cada uno; Guerrero aportó 16, Marcucci 13 y Cáffaro 10. En el local, Beavers terminó con 23 y Elsener con 20.

La Unión 82-89 Independiente (O)

Independiente largó el partido con mucha intensidad defensiva y eficacia ofensiva para meter un parcial de 19 a 6 en 4,30 minutos con Caffaro y Marcucci como protagonistas. Con Narvarte moviendo a cuatro de sus iniciales, el que sobrevivió se encargó de revertir el panorama adverso. Fue Beavers anotando a distancia y también profundo para bajar los 13 a 8 -21 a 13- y más arriba Facello, con un triple, apretaba a 5 -21 a 16-. De ahí al cierre del cuarto cambiaron gol por gol, pero con más de Beavers el local solo perdía por 3 -23 a 20-.

El inicio del segundo parcial tuvo todo lo del arranque del primero: Independiente dominando el trámite en ambos costados para recuperar margen de dos dígitos -36 a 24- en 4 minutos. Estaba claro, cuando subía la intensidad, La U no encontraba la manera, pero cuando el local apostaba a la misma idea era otra historia. Así la segunda mitad del cuarto fue un calco del primero. Recuperación vía Beavers y Elsener para acomodarse a 5 -39 a 34- a falta de 3 minutos y un nuevo gol por gol para el cierre con Acevedo poniendo al local al frente 43 a 41 y Barrionuevo cerrando también con acierto de tres para que los suyos queden arriba por la mínima: 44 a 43.

Novedades en el arranque del tercero: La Unión no se dejó dominar y prolongó el cierre del cuarto previo con energías a la par para que la consecuencia sea un marcador casi igualado por 5 minutos. Claramente el juego ganaba en rigor físico y con 4 minutos por delante, los de Narvarte estaban arriba 55 a 52. Con Vallejos y Marcucci, el visitante dejó todo casi como al inicio en el final del cuarto: 57 a 56 para La U.

En los primeros 4 minutos del capítulo final Vallejos sería quien le devolvería el liderazgo a Independiente. Con su tiro de tres y también rompiendo al aro fue vital para un parcial de 16 a 5 en esa fracción que le daba margen de 10 -72 a 62-. Al local le tocaba volver y Elsener marcó el camino con un personal 4-0 pero se topó con un 5-0 de Filippetti y Guerrero que, con 3 minutos, por jugar, conspiraba contra las intenciones de equilibrar números. Gol acá, gol allá, para beneficio del que tenía la ventaja y así Independiente se llevó la victoria con un 89 a 82.

FOTO: La Unión dejó escapar una gran oportunidad para sumar un triunfo ante su público. El equipo local perdió ante Independiente de Oliva.

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