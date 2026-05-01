LNB: LA UNION CAYO EN OLIVA ANTE EL LOCAL INDEPENDIENTE

El equipo cordobés, Independiente de Oliva, está viviendo un momento histórico. Tras su reciente victoria por 83-78 ante La Unión de Formosa, el conjunto dirigido por Martín González se puso 2-1 arriba en la serie de Reclasificación de la Liga Nacional de Básquet. Con la figura de Felipe Barrionuevo (quien anotó 14 puntos clave en el último cuarto), el «Gigante de la Ruta 9» se convirtió en una verdadera fortaleza. Los dirigidos por Marcelo Narvarte rindieron en un nivel parejo, pero eso no alcanzo para adueñarse del triunfo.

¿Cuándo es el cuarto partido?

El cuarto punto de la serie se jugará el sábado 2 de mayo, nuevamente en Oliva. Si Independiente gana, liquidará la serie y avanzará a los cuartos de final.

Por el lado de la franquicia formoseña el juego será al todo o nada y deberá ganar para forzar el quinto y decisivo cruce que tendrá por escenario el polideportivo Cincuentenario de la avenida Néstor Kirchner en la capital formoseña. Los seguidores de la “U” estarán pendiente este sábado de lo que acontezca en la lejana localidad cordobesa de Oliva.

FOTO: La Unión perdió el tercer juego, y este sábado se juega el resto para de esa manera traer la definición a nuestra ciudad.